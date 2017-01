Winstdaling voor Qualcomm

Woensdag 25 januari 2017 22:54 Omzet wel hoger.(ABM FN-Dow Jones) Qualcomm heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lagere winst op een hogere omzet behaald en gaf een tegenvallende outlook af voor het huidige kwartaal. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chipfabrikant die in oktober 2016 een bod uitbracht op het Nederlandse bedrijf NXP Semiconductors.In het kwartaal dat in december eindigde kwam de aangepaste winst per aandeel uit op 0,46 dollar per aandeel. Een jaar terug was dit nog 0,99 dollar.De omzet steeg met 4 procent naar 6,0 miljard dollar.Qualcomm bracht in oktober 2016 een bod uit op NXP Semiconductors van 110 dollar per aandeel. NXP heeft een notering aan de Nasdaq beurs. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf wordt met het bod gewaardeerd op 47 miljard dollar.Het staat echter nog niet vast dat de deal doorgaat. Toezichthouders uit de Europese Unie, Zuid-Korea en Amerika hebben vraagtekens gezet bij de acquisitie. Een deal met NXP betekent een radicale transformatie voor Qualcomm. De overname maakt Qualcomm in een klap een grote speler in chips voor andere toepassingen dan mobiele telefoons, met name in auto's, waar de halfgeleiderindustrie veel groei verwacht, mede dankzij de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.OutlookVoor het lopen kwartaal rekent de chipfabrikant op een aangepaste winst per aandeel van 1,04 en een omzet van 5,6 miljard dollar. Dit viel tegen bij de analistenverwachting die uitging van 1,19 dollar per aandeel op een omzet van 5,9 miljard dollar.Het aandeel Qualcomm daalde 2,3 procent woensdag na het slot op Wall Street.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 25, 2017 16:54 ET (21:54 GMT)