Winst Ebay overtreft verwachting

Woensdag 25 januari 2017 22:58 Koers stijgt op resultaten.(ABM FN-Dow Jones) EBay heeft in het vierde kwartaal een hoger dan verwachte winst behaald. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de online marktplaats.De winst per aandeel steeg van 0,50 dollar een jaar terug tot 0,54 in de laatste drie maanden van 2016. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden gemiddeld op 0,53 dollar per aandeel.EBay heeft consistent de verwachtingen overtroffen in de laatste jaren. De laatste keer dat dit niet gebeurde was in juni 2013.De omzet steeg van 2,3 miljard naar 2,4 miljard dollar. Ebay ging uit van een omzet van 2,36 miljard tot 2,41 miljard dollar en FactSet rekende op inkomsten van 2,4 miljard dollar.OutlookVoor het eerste kwartaal rekent EBay op een omzet tussen 2,17 miljard en 2,21 miljard euro met een aangepaste winst per aandeel van 0,46 tot 0,48 dollar.In de elektronische handel nabeurs steeg de koers van EBay met ruim 6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 25, 2017 16:58 ET (21:58 GMT)