Meer omzet en bedrijfsresultaat voor Tele2

Donderdag 26 januari 2017 07:55 Zweden schrijven netto wel rode cijfers.(ABM FN-Dow Jones) Tele2 heeft over het vierde kwartaal van 2016 een hogere omzet en bedrijfsresultaat gepresenteerd met een vlakke omzetontwikkeling in Nederland. Dit maakte de Zweedse telecomaanbieder, die ook in Nederland actief is, donderdag voorbeurs bekend.Over het vierde kwartaal werd een bedrijfsresultaat (EBITDA) gerapporteerd van 1.459 miljoen Zweedse kroon, een stijging van 9 procent op jaarbasis. De omzet kwam 18 procent hoger uit op 8.217 miljoen Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 867 miljoen euro.Tele2 leed over het laatste kwartaal wel een nettoverlies van 177 miljoen kroon, waar een jaar eerder nog 45 miljoen kroon werd verdiend. Het bedrijf schreef het verlies vooral toe aan herstructurerings- en integratiekosten.In Nederland, in het vierde kwartaal goed voor 19 procent van de groepsomzet, passeerde het telecombedrijf de grens van 1 miljoen mobiele klanten. De omzet bleef hier vlak op 1.583 miljoen kroon. Het bedrijfsresultaat daalde flink van 38 miljoen naar 23 miljoen kroon in verband met een voorziening inzake een geschil.DividendTele2 doet over 2016 het voorstel om 5,23 kroon per aandeel Tele2 aan dividend te betalen, een stijging met 10 procent ten opzichte van het dividend over 2015. Met deze betaling is het lopende dividendbeleid van de afgelopen drie jaar beëindigd.Het Zweedse bedrijf verwacht voor 2017 een dividendvoorstel van 4,00 kroon per aandeel. Vanaf 2019 voorziet het bedrijf dat dividendbetalingen geheel uit de vrije kasstroom worden betaald.Het bedrijf kreeg in 2016 toestemming van de aandeelhouders om tot 10 procent van de uitstaande aandelen Tele2 in te kopen.OutlookVoor 2017 rekent Tele2 op een omzet van 31 miljard tot 32 miljard Zweedse kroon met een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 5,9 miljard tot 6,2 miljard kroon. Het telecombedrijf voorziet verder voor 3,8 miljard tot 4,1 miljard kroon aan investeringen te gaan doen in het lopende boekjaar.Het aandeel Tele2 sloot woensdag 0,8 procent lager op 88,70 Zweedse kroon.