Johnson & Johnson koopt Actelion

Donderdag 26 januari 2017 07:56 Overname van 30 miljard dollar.(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft een definitief akkoord bereikt met Actelion over een overname voor een bedrag van 30 miljard dollar. Dit maakte de Amerikaanse farmaceut donderdag voorbeurs bekend.CEO Alex Gorsky van J&J zei in een toelichting dat de overname waarde oplevert voor de aandeelhouders van beide bedrijven. "Het toevoegen van Actelions portfolio aan de al sterke activiteiten van Janssen Pharmaceuticals is een unieke kans", voegde de topman daaraan toe.J&J betaalt 280,00 dollar, ofwel 280,08 Zwitserse frank, per aandeel Actelion in contanten. Daarbij zal er een nieuwe R&D onderneming worden afgesplitst. In deze nieuwe Zwitserse beursgenoteerde onderneming krijgt elke bestaande aandeelhouder van Actelion eveneens een belang: voor elk aandeel Actelion één aandeel in deze nieuwe onderneming.J&J betaalt de overname met geld dat het buiten Amerika aanhoudt. In de nieuwe R&D onderneming verkrijgt J&J een belang van 16 procent, met een optie op nog eens 16 procent.Door de overname verwacht de Amerikaanse farmaceut de omzet- en winstgroei te kunnen versnellen. Daarbij zal Actelion volgens de farmaceut per direct bijdragen aan de winst per aandeel.De overname wordt unaniem gesteund door de directie van beide bedrijven. Naar verwachting wordt de deal aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar afgerond. Daarvoor is onder meer noodzakelijk dat 67 procent van de aandeelhouders van Actelion zijn stukken onder het bod van J&J aanmeldt. Ook moet er toestemming worden gegeven door de betrokken toezichthouders.Het aandeel Johnson & Johnson sloot woensdag op 112,80 euro. Actelion eindigde op 227,60 frank.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 26, 2017 01:56 ET (06:56 GMT)