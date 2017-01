ING verhoogt koersdoel Altice

Donderdag 26 januari 2017 10:02 Koopadvies blijft staan.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Altice verhoogd van 23,00 euro naar 24,00 euro met een ongewijzigd koopadvies, op basis van licht hogere winstverwachtingen. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Emmanuel Carlier van ING over de telecomsector in een aantal Europese landen.Het aandeel blijft de favoriet in de Benelux-telecomsector voor de analist, op basis van de lage waardering en een verbeterende omzet- en kasstroom, mede door de 'management fees' van 3 procent van de omzet die Altice aan zijn dochterbedrijven in rekening brengt voor het runnen van het bedrijf op de Altice-manier.De telecomsector bleef vorig jaar 14 procent achter bij de Europese aandelenindex Stoxx Europe 600, onder andere door onzekerheid over regelgeving over roaming en glasvezel, en een prijsoorlog in Frankrijk.Analist Emmanuel Carlier van ING verwacht dat de operationele kasstroom van de sector in 2017 zal aantrekken met een groei van gemiddeld 6 procent, tegen 2 procent vorig jaar. Bij Altice wordt een toename van de kasstroom van 10 procent voorzien, dankzij synergieën uit de Amerikaanse overnames Suddenlink en Cablevision.Carlier verwacht meer consolidatie in 2017, zoals onder andere een fusie van Tele2 en T-Mobile Nederland en een overname van Bouygues Telecom door Orange, waardoor de marktdynamiek in Nederland en Frankrijk zou verbeteren.Het aandeel Altice noteerde donderdag kort na opening 0,2 procent hoger op 19,67 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 26, 2017 04:02 ET (09:02 GMT)