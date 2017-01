Wall Street maakt pas op de plaats

Donderdag 26 januari 2017 22:20 Beleggers verwerken stroom aan bedrijfscijfers.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag dicht bij huis gebleven.De S&P 500 index daalde met 0,1 procent naar 2.296,68 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 20.106,30 punten en de Nasdaq sloot vlak op 5.655,18 punten.Na de recordstanden op woensdag, waarbij de Dow Jones index het psychologische niveau van 20.000 punten doorbrak, lieten de beurzen vandaag een gemengd beeld zien, zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets UK op.Volgens Hewson keken beleggers vandaag vooral naar een reeks bedrijfscijfers en naar data over de wekelijkse steunaanvragen, die harder dan verwacht waren toegenomen. "Ondanks de data wisten zowel de Dow Jones als de S&P 500 [intraday] nieuwe hoogtepunten te bereiken", aldus Hewson. Onder de grotere Amerikaanse ondernemingen die vandaag met cijfers kwamen, vielen vooral de resultaten van Caterpillar tegen, zo merkte de marktvorser bovendien op.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de activiteitenindex van de Federal Reserve van Chicago in december weer in positief terrein is terechtgekomen. In november en oktober stond de index onder water.Later op de dag kregen beleggers de voorlopige inkoopmanagersindex van de dienstensector over januari en de verkopen van nieuwe huizen over december te verwerken. De bedrijvigheid binnen de Amerikaanse dienstensector bleek in januari in een hoger tempo te zijn gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 53,9 in december naar 55,1 in januari. Volgens Markit was de groei sinds november 2015 niet meer zo groot geweest.De verkoop van eensgezinswoningen nam in december op maandbasis, aangepast voor seizoensinvloeden, 10,4 procent af tot een geannualiseerd aantal van 536.000 stuks. Er was een aantal van 583.000 verwacht. Het aantal verkochte nieuwe woningen in november was 598.000 stuks.Op vrijdag krijgen beleggers inzicht in onder meer de kwartaalcijfers van Honeywell, Chevron en AbbVie. Verder staan de orders duurzame goederen over december geagendeerd, evenals het consumentenvertrouwen over januari gemeten door de Universiteit van Michigan. Ook wordt duidelijk in welke tempo de Amerikaanse economie is gegroeid in het vierde kwartaal van 2016.De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag flink hoger gesloten. De maart-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 1,03 dollar hoger, gelijk aan 2,0 procent, op 53,78 dollar. Dit is het hoogste niveau sinds 6 januari dit jaar.De euro/dollar noteerde op 1,0673. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0732 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0748 op de borden.BedrijfsnieuwsCaterpillar kwam met een omzetwaarschuwing, waardoor het aandeel circa een procent prijsgaf. "De resultaten voor het vierde kwartaal waren iets beter dan verwacht, maar bleven wijzen op druk van zwakke economische omstandigheden in veel van onze eindmarkten in een groot deel van de wereld", zei CEO Jim Umpleby.Autofabrikant Ford verkocht minder auto's in het vierde kwartaal en zag daardoor de omzet dalen met 1,6 miljard dollar. Vanwege een grote pensioenlast was onderaan de streep sprake van een verlies. Het aandeel Ford verloor ruim drie procent aan beurswaarde.Fiat Chrysler zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal uitkomen op 409 miljoen euro, tegen 196 miljoen euro een jaar eerder. Het autobedrijf wees in een commentaar op dit resultaat op de gedaalde financieringslasten en de sterke operationele resultaten. De omzet steeg met slechts 1 procent naar 29.719 miljoen euro. Het aandeel steeg met meer dan een procent.Dow Chemical leed in het vierde kwartaal van 2016 een verlies, veroorzaakt door veranderingen in de manier van boekhouden met betrekking tot asbest-kwesties en milieuzaken. Het chemiebedrijf ziet vroege tekenen van een positieve trend in de economie, waarbij met name de Verenigde Staten opvalt met aantrekkende consumentenbestedingen en een nieuwe regering. Het aandeel Dow Chemical schreef circa anderhalf procent bij.Comcast heeft in het vierde kwartaal van 2016 meer omzet en winst geboekt. De koers van het kabel- en mediaconcern steeg krap drie procent.Whirlpool boekte in het afgelopen kwartaal op jaarbasis een 1,7 procent hogere omzet van 5,66 miljard dollar. De nettowinst bleef exact gelijk op 180 miljoen dollar. Whirlpool zag de koers bijna negen procent zakken.Volgens mediaberichten zou Verizon Communications bekijken of een fusie met kabelaar Charter Communications zinvol zou kunnen zijn. Volgens de bronnen zou CEO Lowell McAdam van Verizon rond de tafel zitten met adviseurs om een potentiële fusie te bestuderen, al zou er nog geen garantie zijn dat dit uiteindelijk ook tot een deal zal leiden. Het aandeel Verizon daalde met ruim een procent, terwijl Charter juist circa zeven procent bijschreef.eBay, Qualcomm en AT&T openden woensdagavond de boeken over het afgelopen kwartaal. eBay rapporteerde een solide omzetgroei van ruim 3 procent voor het vierde kwartaal. Daarmee realiseerde de online marktplaats nu al vier opeenvolgende kwartalen omzetgroei, geholpen door een sterke feestdagen periode. De operationele prestaties van Qualcomm bleken te zijn verbeterd, maar dit werd overschaduwd door een boete die de chipfabrikant kreeg opgelegd door Zuid-Korea. 