Damrak start vlak aan handelsdag

Vrijdag 27 januari 2017 08:35 Alphabet en Microsoft rapporteerden nabeurs.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Wall Street lastte donderdag een adempauze in, vanaf recordniveaus, terwijl ook de beurzen in Azië vanochtend weinig beweging laten zien.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een onveranderde opening. Donderdag sloot de hoofdgraadmeter van het Damrak nog 0,3 procent lager, waarbij de koersvorming flink werd gedrukt door een negatieve koersreactie op de kwartaalrapportage van Unilever.Nadat Wall Street woensdag de records aanscherpte, waarbij de Dow Jones index het psychologische niveau van 20.000 punten doorbrak, lieten de Amerikaanse beurzen donderdag een gemengd beeld zien. Cijfers van autobouwer Ford Motor kregen met een verlies van ruim drie procent een negatief onthaal, nadat de afgegeven omzetverwachting tegen viel.Nabeurs rapporteerde Alphabet, moederbedrijf van Google, over het afgelopen kwartaal een omzetgroei op jaarbasis van maar liefst 22 procent. De ontwikkeling van de nettowinst viel echter tegen en het aandeel daalde in de elektronische handel ruim twee procent. De cijfers van chipgigant Intel voldeden daarnaast aan de verwachtingen en het aandeel noteerde nabeurs vrijwel onveranderd. Microsoft kreeg daarentegen wel na het slot de handen van beleggers op elkaar. Het aandeel won 1,5 procent na met name een verdubbeling van de omzet op jaarbasis voor het cloud-onderdeel Azure.Volgens data van The Earnings Scout hebben nu circa 30 procent van de ondernemingen in de S&P 500 index cijfers vrijgegeven, waarbij de winst in 70 procent van de gevallen hoger uitviel dan de verwachtingen van analisten. De omzetverwachting werd in 56 procent van de rapportages overtroffen.Op het politieke vlak lanceerde het Witte Huis plannen om een invoerbelasting van 20 procent in te voeren op Mexicaanse goederen die in Amerika worden verkocht. Met de opbrengsten moet de bouw van een grensmuur betaald worden en een verkiezingsbelofte van Donald Trump worden ingelost, namelijk dat de Mexicanen de muur aan de Mexicaans-Amerikaanse grens, gericht tegen illegale immigratie, zelf gaan betalen. De peso gaf een half procent prijs ten opzichte van de dollar en de munteenheid is nu sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump bijna 15 procent in waarde gedaald.De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto meldde in een reactie op Twitter dat hij het Witte Huis heeft geïnformeerd dat een bijeenkomst met Trump, gepland voor dinsdag, niet door zal gaan. Trump meldde evenwel dat het afzeggen van de afspraak een gezamenlijk besluit is geweest.Veel Japanse autobouwers produceren in Mexico auto's voor de Amerikaanse markt en de koersen van onder meer Toyota, Honda en Nissan stonden vanochtend op de beurs in Tokio onder druk. De Mexicaanse perikelen zorgden echter ook voor druk op de yen, waardoor de met veel exportfondsen gevulde Nikkei index toch 0,3 procent hoger wist te sluiten.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 0,1 procent op 53,85 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,1 procent hoger bewoog op 56,28 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0666. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0667 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,0675 op de borden.Vandaag kijken beleggers naast een aanhoudende stroom van met name Amerikaanse bedrijfscijfers ook uit naar macrocijfers in Amerika. Onder meer cijfers over de economische groei in het vierde kwartaal, de orders voor duurzame goederen en het consumentenvertrouwen staan geagendeerd.BedrijfsnieuwsS&P Equity Research verlaagde het koersdoel voor Unilever van 43,00 naar 40,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Jia Man Neoh ging over tot verlaging van het koersdoel op basis van de zwakker dan verwachte omzetgroei in het vierde kwartaal van 2016.Theodoor Gilissen Bankiers verhoogde het koersdoel voor ASML van 110,00 naar 125,00 euro met een onveranderd Aanbevolen advies. "Wij verwachten voor 2017 een sterk jaar voor ASML. Het neerwaarts potentieel is beperkt, maar gezien de reeds hoge waardering zal de koers niet meteen doorstoten naar 125 euro. Geduld is vereist", zo stelde analist Jos Versteeg in zijn rapport.BAM Groep kan mogelijk een grote opdracht mislopen. De gemeenteraad van Grimbergen besloot donderdagavond een buurtweg die over Parking C van de Heizel loopt, waar het nieuwe Eurostadion moet verrijzen, niet af te schaffen. Dit schreef de Belgische krant De Tijd. Zonder de afschaffing kan geen bouwvergunning worden afgegeven aan projectontwikkelaar Ghelamco, die als partner in het project heeft gekozen voor BAM Groep.Davy Research verlaagde het advies voor Air France-KLM van Neutraal naar Underperform en stelde het koersdoel neerwaarts bij van 5,50 naar 4,80 euro. Analisten van Davy menen dat Air France-KLM onverminderd last blijft houden van concurrentie op zowel korte- als langeafstandsvluchten. Slotstanden Wall StreetDe S&P 500 index daalde donderdag met 0,1 procent naar 2.296,68 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 20.106,30 punten en de Nasdaq sloot vlak op 5.655,18 punten.