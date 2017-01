Geldhoeveelheid eurozone stijgt harder

Vrijdag 27 januari 2017 10:18 Toename van 5,0 procent in december.(ABM FN-Dow Jones) De geldhoeveelheid in de eurozone is in december sterker gestegen dan een maand eerder. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Europese Centrale Bank.In december steeg de maatschappelijke geldhoeveelheid, kortweg M3, met 5,0 procent. In november steeg de geldhoeveelheid nog met 4,8 procent.De kredietverstrekking aan niet-financiële bedrijven steeg met 2,3 procent in december, ten opzichte van een groei van 2,1 procent in de voorgaande maand. De kredietverstrekking aan huishoudens groeide met 2,0 procent en lag daarmee iets boven het groeitempo van 1,9 procent in november.