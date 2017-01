Vlakke omzet en minder winst voor Honeywell

Vrijdag 27 januari 2017 13:16 Bedrijf is positief gestemd voor 2017.(ABM FN-Dow Jones) Honeywell heeft in het vierde kwartaal bij een vlakke omzet minder winst geboekt. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de leverancier van elektronische controlesystemen en automatiseringssystemen.In het vierde kwartaal behaalde Honeywell een omzet van 9.982 miljoen dollar. Dit was vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Autonoom was sprake van een daling op jaarbasis van 1 procent.De grootste divisie naar omzet gemeten, Aerospace, zag de omzet met 8 procent dalen naar 3.983 miljoen dollar.De nettowinst van Honeywell daalde in het vierde kwartaal van 1.203 miljoen naar 1.045 miljoen dollar. De winst per aandeel daalde 12 procent van 1,34 tot 1,53 dollar.OutlookVolgens COO Darius Adamczyk heeft Honeywell "geprofiteerd van de investeringen die het bedrijf in 2016 deed, en dat stemt ons positief over 2017".Het aandeel Honeywell noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,5 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 27, 2017 07:16 ET (12:16 GMT)