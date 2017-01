Amerikaans consumentenvertrouwen stijgt

Vrijdag 27 januari 2017 16:20 Index op 98,5 in januari.(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in januari verder toegenomen. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van Thomson Reuters en de Universiteit van Michigan."De verbetering in het vertrouwen na de verkiezingen werd gedreven door een meer optimistische outlook voor de economie en werkgelegenheid in het komende jaar en gunstigere economische vooruitzichten in de komende vijf jaar", verklaarde hoofd-econoom Richard Curtin in een toelichting.De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 98,2 in december naar 98,5 deze maand. Er werd een daling tot 98,0 voorzien. Half januari kwam uit een voorlopige meting nog een niveau van 98,1 naar voren.De deelindicator voor de economische verwachtingen voor het komend halfjaar verbeterde van 89,5 naar 90,3. De deelindicator voor de huidige toestand van de economie daalde echter van 111,9 naar 111,3.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 27, 2017 10:20 ET (15:20 GMT)