Adempauze op Wall Street

Vrijdag 27 januari 2017 22:24 'Trump'- rally hapert en kwartaalcijfers vallen tegen.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is vrijdag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 verloor 0,1 procent op 2.294,69 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel vlak op 20.093,78 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent op 5.660,78 punten.Op weekbasis boekten de drie indexen wel een winst van ruim een procent. Dankzij de 'Trump'-rally wist de Dow Jones deze week bovendien eindelijk door de grens van 20.000 punten te breken.In zijn eerste week als Amerikaans president werd meer duidelijk over de economische koers die Trump wil gaan varen. Die is gericht op investeringen en dat ervaart het bedrijfsleven als positief. Dat hij daar op handelsgebied protectionistische opvattingen tegenover zet, woog tot nu toe minder zwaar.Donderdag kondigde Trump echter aan dat Amerika mogelijk een importtarief van 20 procent oplegt aan landen waarmee het een handelstekort heeft, zoals Mexico. Daarop kwam de Mexicaanse peso onder druk te staan, hoewel de munt ten opzichte van de dollar vrijdagavond weer wat herstelde nadat bekend werd dat Trump een goed gesprek had gevoerd met zijn Mexicaanse ambtsgenoot Enrique Peña Nieto."Mexico wordt er nu uitgepikt maar als we over een langere periode kijken, dan zou het protectionisme het sterkst tegen Azië gericht zijn", volgens marktstrategen van Nomura, die erop wezen dat de 'America First' opvattingen van Trump op termijn veel zwaarder wegen op opkomende economieën omdat die op export georiënteerd zijn en dit kan leiden tot een kapitaalvlucht uit die landen.Er was vrijdag ook aandacht voor Amerikaanse groeicijfers over het vierde kwartaal. Die lieten een vertraging zien tot 1,9 procent, tegen 3,5 procent op jaarbasis in het derde kwartaal. De groeivertraging was verwacht, maar de markt rekende gemiddeld op een groei van 2,2 procent.Tevens bleken de orders voor duurzame goederen te zijn gedaald, maar wel minder hard dan voorzien. De orders voor goederen zoals vliegtuigen, koelkasten en auto's namen in december af met 0,4 procent. Er werd een daling met 2,3 procent vverwacht.Volgens Naeem Aslam van ThinkMarkets waren met name de groeicijfers een tegenvaller voor Trump. "Het groeicijfer bevestigt dat de economie het helemaal niet zo goed doet en de kernorders voor duurzame goederen hebben dat nog maar eens bevestigd", zei de marktanalist.Olie werd vrijdag goedkoper, nadat de prijs een dag eerder nog flink steeg. De maart-future op een vat West Texas Intermediate sloot aan de Nymex 0,61 dollar, of 1,1 procent, lager op 53,17 dollar. Op weekbasis daalde de olieprijs ongeveer 0,1 procent.De euro/dollar noteerde bij het slot in New York op 1,0697. Bij het sluiten van de Europese beurzen verhandelde het muntpaar op 1,0688 en vrijdagochtend op 1,0675.BedrijfsnieuwsColgate-Palmolive had in de laatste drie maanden van 2016 te lijden onder een volumedaling en negatieve wisselkoerseffecten. Voor 2017 voorziet topman Cook opnieuw een jaar met onzekere marktomstandigheden en grote volatiliteit in valutaverhoudingen. Desondanks rekent de CEO op een lage enkelcijferige omzetgroei en een solide autonome groei, dankzij innovaties en sterke marketing- en advertentieprogramma's. Het aandeel verloor 5,2 procent.Chevron maakte bekend in het vierde kwartaal een stevige groei te hebben doorgemaakt. Zowel de omzet als winst namen behoorlijk toe. Over heel 2016 was nog wel sprake van lagere resultaten. Het aandeel verloor 2,4 procent.American Airlines Group zag in de laatste drie maanden van 2016 de winst kelderen als gevolg van het wegvallen van eenmalige posten, maar rapporteerde wel een hogere omzet. Het aandeel van de luchtvaartmaatschappij daalde 5,3 procent.Microsoft realiseerde in het afgelopen kwartaal hogere resultaten, geholpen door sterke resultaten bij zijn cloud-diensten. Dit maakte het softwarebedrijf donderdag bekend na het slot van Wall Street. Vrijdag steeg het aandeel 2,4 procent.Chipfabrikant Intel boekte een omzet in het vierde kwartaal die aan de bovenkant van de afgegeven outlook uitkwam. Voor het eerste kwartaal van dit jaar mikt Intel op een omzet van 14,8 miljard dollar met een marge van ongeveer 62 procent. Het aandeel won 1,1 procent.Starbucks rapporteerde donderdagavond nabeurs een hogere omzet en winst over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, maar de resultaten konden niet voldoen aan de verwachtingen van analisten, waarop het aandeel vrijdag 4,0 procent verloor.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 27, 2017 16:24 ET (21:24 GMT)