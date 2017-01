Winstval voor Bankia

Maandag 30 januari 2017 09:38 Spaanse bank ziet rentebaten dalen.(ABM FN-Dow Jones) Bankia heeft in het afgelopen kwartaal de winst flink zien dalen, mede door een tegenzittend renteklimaat. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van de Spaanse bank.In het vierde kwartaal van 2016 daalde de nettowinst van 185 miljoen naar 73 miljoen euro. De nettorentebaten daalden op jaarbasis van 665 miljoen naar 517 miljoen euro. In heel 2016 verdiende de Spaanse bank 804 miljoen euro, 23 procent minder dan de ruim miljard euro in 2015.In het vierde kwartaal van 2015 profiteerde Bankia nog van de verkoop van de City National Bank of Florida. Exclusief de verkoop van de Amerikaanse bank, zou de winst in het vierde kwartaal van 2015 zijn uitgekomen op 66 miljoen euro.In het afgelopen kwartaal trof Bankia 65 miljoen euro aan buitengewone voorzieningen. Daarentegen kwamen de reguliere provisies juist gunstiger uit dan een jaar geleden.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2017 03:38 ET (08:38 GMT)