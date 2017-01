Snapchat kiest voor notering op NYSE - media

Maandag 30 januari 2017 18:41 Technologiebeurs Nasdaq loopt listing Snap mis.(ABM FN-Dow Jones) Snap Inc zal een notering krijgen aan de New York Stock Exchange en troeft daarmee technologiebeurs Nasdaq af. Dit schreef CNBC maandag op basis van een bron bekend met de situatie.Naar verwachting zal het moederbedrijf van de foto-app Snapchat in maart voor het eerst verhandelbaar zijn, zo meldde Reuters in oktober vorig jaar al. De waardering van het techbedrijf zal daarbij uitkomen op ongeveer 25 miljard dollar.Eerder gaf ook Twitter al de voorkeur aan een notering aan NYSE, ten koste van Nasdaq. Dit besluit volgde op de problematische beursgang van social media bedrijf Facebook, dat wel koos voor Nasdaq, maar vervolgens te kampen kreeg met een haperend handelssysteem.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2017 12:41 ET (17:41 GMT)