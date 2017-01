Olieprijs sluit lager

Maandag 30 januari 2017 20:54 Zorgen over groeiende Amerikaanse productie.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten.Olie stond onder druk, nadat cijfers van oliedienstverlener Baker Hughes afgelopen week wezen op een verdere groei van het aantal actieve Amerikaanse boorplatformen.De aantrekkende Amerikaanse olieproductie voedt de speculatie dat dit de effecten van oliekartel OPEC om de productie te beperken, overstemt."De stijgende productie [in Amerika] blijft een bedreiging om de inzet van de OPEC om het mondiale aanbod te reduceren", aldus Enrico Chiorando van Love Energy.Volgens Tyler Richey van The 7:00's Report kan als gevolg van de recente ontwikkelingen de kans bestaan dat de markt het langer met lage prijzen moet zien te stellen.De maart-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,54 dollar lager, of 1,0 procent, op 52,63 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2017 14:54 ET (19:54 GMT)