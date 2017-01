Wall Street richting lager slot

Maandag 30 januari 2017 21:53 Trump bepaalt markten.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een verlies.De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent naar 2.276,19 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 19.932,06 punten en handelde daarmee weer onder de psychische grens van 20.000 punten en de Nasdaq noteerde 1,0 procent lager op 5.605,15 punten."Beleggers wachten op de volgende stap van Trump. In het afgelopen weekend zagen ze protectionistische acties, die negatief zijn voor de mondiale economie", aldus Dean Popplewell van OANDA.De Amerikaanse president Donald Trump verordonneerde in het weekend dat reizigers uit zeven islamitische landen de toegang tot de Verenigde Staten is ontzegd. Het besluit leidde tot veel protesten, juridische claims en verwarring op luchthavens in en buiten het land. Trump verdedigde maandagmiddag op Twitter zijn fel bekritiseerde stap.Volgens Popplewell ligt de focus van beleggers komende week op de centrale banken, met het rentebesluit van zowel de Federal Reserve als de Bank of England, en op een flink aantal macro-economische data."We verwachten wat meer volatiliteit, mede gelet op de iets dunnere handel aangezien de Aziatische aandelenmarkten gesloten blijven in verband met het Nieuwjaar [in China]", aldus OANDA.De CBOE Volatility Index (VIX) steeg maandag maar liefst 15,5 procent tot 12,22. De VIX wordt in financiële markten gebruikt als maatstaf van angst of volatiliteit. Gedurende de dag stond de winst zelfs op circa 17 procent, de grootste stijging op een dag sinds september vorig jaar."Aangezien we de komende 100 dagen meer duidelijkheid krijgen over het beleid [van Trump], bestaat het risico op teleurstellingen op zaken zoals belastinghervormingen, infrastructuurbestedingen, immigratie en handel", aldus aandelenderivatenstrateeg Mandy Xu van Credit Suisse.De macro-economische kalender bevatte twee cijfers. De stijging van de persoonlijke inkomens van de Verenigde Staten over december kwam iets lager uit dan verwacht. De inkomens stegen met 0,3 procent, terwijl was gerekend op een toename met 0,4 procent. Tegelijkertijd werd bekend dat de persoonlijke bestedingen conform verwachting met 0,5 procent waren gestegen.De aanstaande woningverkopen namen in december toe met 1,6 procent op maandbasis. De groei op jaarbasis bedroeg in de laatste maand van vorig jaar 0,3 procent.Olie noteerde maandag in het rood. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,9 procent op 52,67 dollar, terwijl een april-future Brent 0,6 procent goedkoper werd op 55,37 dollar."De stijgende productie [in Amerika] blijft een bedreiging voor de inzet van de OPEC om het mondiale aanbod te reduceren", aldus Enrico Chiorando van Love Energy. Cijfers van oliedienstverlener Baker Hughes wezen afgelopen week op een verdere groei van het aantal actieve Amerikaanse boorplatformen.De euro/dollar noteerde op 1,0694. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0654 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0696 op de borden.Dinsdag krijgen beleggers de S&P Case-Shiller huizenprijsindex te verwerken, evenals het consumentenvertrouwen gemeten door The Conference Board. De meeste aandacht zal evenwel uitgaan naar woensdag met het rentebesluit van de Federal Reserve en vrijdag met het officiële banenrapport.BedrijfsnieuwsDelta Air Lines kreeg zijn binnenlandse vluchtregeling weer op orde, nadat afgelopen weekend een computerstoring zorgde voor uitval van vluchten. Het aandeel zakte 4,2 procent.Tempur Sealy noteerde liefst 28,5 procent in het rood. Mattress Firm beëindigde zijn contract met Tempur.Een andere grote verliezer was Fitbit met een min van 17,2 procent. De Amerikaanse fabrikant van draagbare fitnessgadgets leed in het vierde kwartaal onverwacht een verlies en verkocht bovendien fors minder dan verwacht. Met name tijdens Black Friday had het bedrijf te lijden onder een zwakker dan verwachte vraag. De totale omzetgroei over 2016 komt naar verwachting uit op circa 17 procent, tegen een eerder voorziene 25 tot 26 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2017 15:53 ET (20:53 GMT)