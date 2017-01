Manpower overtreft eigen verwachtingen

Dinsdag 31 januari 2017 14:12 Uitzender profiteert van gunstige wisselkoersen.(ABM FN-Dow Jones) ManpowerGroup heeft over het vierde kwartaal van 2016 de omzet en de resultaten gerekend naar constante valutakoersen zien stijgen. Dit maakte de Amerikaanse uitzender dinsdag voorbeurs bekend.De uitzender, met een relatief sterke voetafdruk buiten de Verenigde Staten, maakte een aangepaste winst per aandeel bekend die op jaarbasis steeg van 1,66 naar 1,87 dollar met een negatief valuta-effect van 0,07 dollar. Tegen constante valuta steeg de nettowinst met 16,9 procent. Voor het vierde kwartaal ging de onderneming uit van een winst per aandeel van 1,65 tot 1,73 dollar, met een verwacht negatief valuta-effect van 0,02 dollar.De omzet kwam tegen constante valuta 3,2 procent hoger uit op 4.956 miljoen dollar. De gerapporteerde omzet bleef nagenoeg stabiel.In de Verenigde Staten daalde de omzet met 8,5 procent. In Zuid-Europa steeg de omzet tegen constante wisselkoersen met 5,0 procent. In de belangrijke markt Frankrijk daalde deze echter met 0,6 procent en in Noord-Europa, waar ook Nederland onder valt, nam de omzet toe met 6,2 procent.Het operationeel resultaat van Manpower steeg in Frankrijk, ook voor de Nederlandse concurrent Randstad een belangrijke regio, gerekend tegen constante wisselkoersen met 2,2 procent. Inclusief valuta-effecten tekende zich daar een stijging af van 0,4 procent.Concurrent Randstad maakt dinsdag 14 februari de cijfers over het vierde kwartaal van afgelopen jaar bekend.JaarcijfersOver heel 2016 steeg de omzet met 1,7 procent van 19.330 miljoen naar 19.654 miljoen dollar.De operationele winst steeg met 9,0 procent tot 750,8 miljoen dollar en onder de streep resteerde een nettowinst van 443,7 miljoen dollar, een stijging met 5,8 procent vergeleken met het voorgaande jaar.OutlookManpower mikt voor het eerste kwartaal van 2017 op een aangepaste winst per aandeel die ligt tussen de 1,06 dollar en 1,14 dollar, met een verwacht negatief valuta-effect van 0,05 dollar.Het aandeel Manpower sloot maandag 1,1 procent hoger op 94,66 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 31, 2017 08:12 ET (13:12 GMT)