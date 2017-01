Huizenprijzenindex Amerika verder gestegen

Dinsdag 31 januari 2017 15:31 S&P Case-Shiller index stijgt met 5,6 procent.(ABM FN-Dow Jones) De huizenprijzen in Amerika zijn in november gestegen. Dit bleek dinsdag uit de S&P Case-Shiller huizenprijsindex.De nationale index steeg met 5,6 procent op maandbasis, ten opzichte van 5,5 procent in oktober.De prijzen in de twintig meest stedelijke gebieden stegen in november met 0,2 procent ten opzichte van oktober. Op jaarbasis sprake was van een stijging van 5,3 procent na een plus van 5,1 procent in oktober.In de tien meest stedelijke gebieden kwamen de prijzen in november op jaarbasis 4,5 procent hoger uit, en stegen op maandbasis met 0,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 31, 2017 09:31 ET (14:31 GMT)