Nucor voldoet ruimschoots aan eigen verlaagde verwachtingen

Dinsdag 31 januari 2017 15:33 Staalgigant rekent op aantrekkende winstgevendheid in 2017.(ABM FN-Dow Jones) Nucor heeft in het vierde kwartaal weer zwarte cijfers geschreven en overtrof daarmee de eigen neerwaarts bijgestelde verwachtingen. Dit maakte de Amerikaanse staalgigant dinsdag voorbeurs bekend.De nettowinst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 159,6 miljoen dollar, tegen een verlies van 187,5 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,50 dollar, flink meer dan de verwachting van de staalgigant. In het laatste kwartaal van 2015 resteerde een aangepast verlies per aandeel van 0,59 dollar.Medio december liet Nucor weten voor de laatste drie maanden van het jaar te rekenen op een aangepaste winst per aandeel van 0,30 tot 0,35 dollar. Aanvankelijk mikte het bedrijf nog op een winst per aandeel van 0,84 dollar. Vooral lagere marges in de staalfabrieken drukte volgens Nucor op de resultaten.De omzet steeg met 14 procent van 3.457 miljoen naar 3.957 miljoen dollar, wat zich vertaalde in een bedrijfsresultaat van 255,0 miljoen dollar, tegen een min van 195,0 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.OutlookDe winstgevendheid zal in 2017 "significant" verbeteren ten opzichte van 2016. De prijzen voor de staalfabrieken trokken in het afgelopen kwartaal aan, wat een vervolg krijgt in het lopende eerste kwartaal. Dit zal volgens Nucor resulteren in een stijging van de winst.Het aandeel Nucor sloot maandag 1,5 procent lager op 60,10 dollar. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel dinsdag 0,2 procent hoger.