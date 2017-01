Wall Street koerst af op lager slot

Dinsdag 31 januari 2017 21:45 Markt richt vizier op cijfers Apple nabeurs.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen dinsdag af op een lager slot, vanwege de aanhoudende politieke onzekerheid na het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump.De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent naar 2.276,11 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 19.844,76 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,1 procent lager op 5.607,31 punten.De onzekerheid omtrent Trump drukte ook dinsdag op het sentiment. Maandag laat ontsloeg de nieuwbakken president de waarnemend procureur generaal, die weigerde Trump's executive order omtrent zijn immigratiebeleid te steunen."De dollar stond dinsdag onder druk, vanwege zorgen over het beleid van de nieuwe Amerikaanse president", aldus marktanalist Michael Hewson. "Handelaren zijn nu in een afwachtende modus nu de Federal Reserve is begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarbij de daarop volgende verklaring over de Amerikaanse economie nauwgezet zal worden bestudeerd op signalen over de richting van het rentebeleid", voegde hij toe.Op macro-economische vlak werd bekend dat de huizenprijzen in november zijn gestegen. De S&P Case-Shiller huizenprijsindex steeg in november op maandbasis met 5,6 procent.De inkoopmanagersindex voor de regio Chicago is in januari gedaald. De index die de bedrijvigheid meet in de regio rond Chicago, daalde van 53,9 in december naar 50,3 in januari, het laagste niveau sinds mei vorig jaar.Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in januari iets gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen liep terug van 113,3 in december naar 111,8 in januari, nadat consumenten in de voorgaande maanden nog flink positiever gestemd waren.De maart-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,18 dollar hoger, of 0,3 procent, op 52,81 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0796. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0754 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0696 op de borden.Op macro-economisch vlak domineert woensdag het rentebesluit van de Federal Reserve. Voorbeurs verschijnen tevens de wekelijkse hypotheekaanvragen en het ADP-banenrapport, gevolgd door de inkoopmanagersindexen van Markit en ISM van janauri en de Amerikaanse autoverkopen in januari. Daarnaast publiceert de Amerikaanse Energy Information Administration zijn wekelijkse olievoorraden rapport.BedrijfsnieuwsDe focus ging dinsdag met name uit naar Apple, dat nabeurs zijn kwartaalcijfers publiceert. In aanloop naar de publicatie noteerde de techgigant 0,3 procent lager.Exxon Mobil daalde 1,8 procent. Hoewel de energiereus een hogere omzet rapporteerde over het vierde kwartaal, daalde de winst vanwege een forse afschrijving.Farmaceut Pfizer won 0,8 procent, nadat het concern een zwakke outlook voor 2017 aangaf. Hoewel Pfizer in het vierde kwartaal weer zwarte winstcijfers schreef boekte het bedrijf een licht lagere omzet.Eli Lilly boekte in het vierde kwartaal en over heel 2016 hogere resultaten en voldeed ook aan de afgegeven guidance voor 2016. Het aandeel won 1,2 procent.ManpowerGroup heeft over het vierde kwartaal van 2016 de omzet en de resultaten gerekend naar constante valutakoersen zien stijgen. Het aandeel steeg/daalde xx procent.Mastercard heeft in het vierde kwartaal meer omzet en winst geboekt, dankzij een sterke toename van het aantal transacties, met 17 procent tot 15,2 miljard dollar. Er werd voor 1,2 biljoen dollar aan producten gekocht met de Mastercard-kaarten, wat 9 procent meer was dan een jaar eerder. Het internationale volume steeg met 13 procent. Verder daalden de kosten van 82 dollar naar 52 miljoen dollar. Het aandeel Mastercard daalde 3,0 procent.United Parcel Service heeft in het vierde kwartaal van 2016 verlies geleden als gevolg van een pensioenvoorziening, terwijl de omzet licht hoger uitkwam. Het concern verloor 6,8 procent.Harley-Davidson zag de omzet in het vierde kwartaal dalen en ook het aantal verkochte motoren nam af. Voor 2017 verwacht de motorfabrikant een stabiele tot licht lagere verkoop. Het aandeel Harley-Davidson verloor 2,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 31, 2017 15:45 ET (20:45 GMT)