AMD verkleint verlies

Dinsdag 31 januari 2017 22:48 Chipproducent boekt hogere omzet.(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft in het vierde kwartaal zijn verlies weten te verkleinen op een hogere omzet. Dit meldde de Amerikaanse chipfabrikant dinsdag nabeurs."We hebben in 2016 onze strategische doelstellingen gerealiseerd, waarbij we in onze belangrijkste markten marktaandeel hebben teruggewonnen, onze financiële basis hebben versterkt en een jaarlijkse omzetgroei hebben gerealiseerd", aldus CEO Lisa Su. "Begin 2017 zijn we goed gepositioneerd en liggen we op schema om onze sterkste high-performance en grafische producten te leveren in meer dan een decennium", voegde zij toeAMD boekte een operationeel verlies van 3 miljoen dollar, in vergelijking tot een verlies van 49 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep boekte de chipproducent een verlies van 51 miljoen dollar, versus een verlies van 102 miljoen dollar een jaar eerder.AMD boekte in het laatste kwartaal van 2016 een hogere omzet van 1,1 miljard dollar, tegenover 958 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2015.OutlookVoor het eerste kwartaal voorziet AMD een daling van de omzet van circa 11 procent op kwartaalbasis met een marge van plus of min 3 procent, wat naar verwachting zal resulteren in een stijging van de omzet op jaarbasis van circa 18 procent.Het aandeel noteerde in de elektronische handel nabeurs 3,7 procent hoger.