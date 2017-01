Apple boekt lagere nettowinst op hogere omzet

Dinsdag 31 januari 2017 23:11 Verkoop nieuwe iPhone naar recordniveau gestegen.(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het fiscale eerste kwartaal een lagere nettowinst geboekt op een hogere omzet. Dit bleek dinsdag nabeurs tijdens de publicatie van de resultaten van de techgigant.Sterke iPhone 7 verkopen stuwden de omzet, maar de nieuwe iPhone slaagde er niet in de winstgevendheid te verhogen, vanwege druk op de winstmarges.Hoewel de iPhone 7 niet resulteerde in een dubbelcijferige groei in verkopen, zoals het geval was bij zijn voorgangers in het eerste kwartaal na lancering van eerdere modellen, zei Apple dat de verkoop van het nieuwe model 5 procent steeg naar een record van 78,2 miljoen stuks in de eerste drie maanden tot en met december. De telefoon, goed voor tweederde van Apple's omzet, stuwde de omzet met 3 procent tot 78,35 miljard dollar.De nettowinst daalde het afgelopen kwartaal met 2,6 procent tot 17,9 miljard dollar, ofwel 3,38 dollar per aandeel. Vooraf door Thomson Reuters geraadpleegde analisten rekenden om een nettowinst van 3,22 dollar per aandeel en een omzet van 77,4 miljard dollar.De bruto winstmarge van Apple daalde het afgelopen kwartaal van 40,1 procent naar 38,5 procent, waarbij de langere levensduur van de batterij en het grotere geheugen van de iPhone tot hogere kosten leidden.Diensten als Apple Pay, Apple Music en de App Store blijven een groeimotor voor het bedrijf. Gecombineerd waren de diensten goed voor een omzet van 7,2 miljard dollar, een stijging van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.De overige producten van het bedrijf slaagden er het afgelopen kwartaal niet in dergelijke groeicijfers te realiseren. De Mac-verkopen stegen slechts 1 procent, ondanks de introductie van de MacBook Pro in november. De verkoop van iPads daalde met 19 procent.OutlookVoor het huidige kwartaal voorziet Apple een omzet van 51,5 - 53,5 miljard dollar, versus 50,6 miljard dollar een jaar eerder. Analisten rekenden op een omzet van 53,79 miljard dollar. Apple voorziet een bruto winstmarge van 38 - 39 procent.Het aandeel steeg nabeurs 2,8 procent tot 124,79 dollar.