Meer omzet en winst voor Volvo

Woensdag 1 februari 2017 08:24 Zweeds autoconcern ziet volumes wel teruglopen.(ABM FN-Dow Jones) Volvo Group heeft in het vierde kwartaal van 2016 een hogere winst op een gestegen omzet gerealiseerd. Dit maakte het Zweedse autoconcern dat in handen is van het Chinese Zhejiang Geely Holding Group Co woensdag voorbeurs bekend.De kwartaalomzet steeg met 4 procent naar 82,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 8,68 miljard euro. Het aangepaste operationeel resultaat steeg met 23,8 procent van 4,57 miljard naar 5,66 miljard kroon en de nettowinst steeg van 2,60 miljard naar 4,83 miljard kroon."Het vierde kwartaal volgde het patroon van eerdere kwartalen met iets gestegen winstgevendheid op lagere volumes", zei bestuursvoorzitter Martin Lundstedt in een toelichting op de cijfers. De topman zei dat de winstverbetering mede te danken is aan kostenbesparingen en productiviteitsverhoging.Lundstedt merkte verder op dat het herstructureringsprogramma met een structurele verlaging van de kostenbasis met 10 miljard kroon ten opzichte van 2012 voltooid is.Aandeelhouders kunnen over het afgelopen boekjaar rekenen op een dividend van 3,25 kroon per aandeel, een verhoging van bijna tien procent vergeleken met het dividend van 3,00 kroon per aandeel over 2015.Voor 2017 verwacht Volvo dat de Europese vraag naar vrachtwagens op een stabiel niveau zal blijven vergeleken met het afgesloten boekjaar 2016.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 01, 2017 02:24 ET (07:24 GMT)