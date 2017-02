Fed handhaaft rente

Woensdag 1 februari 2017 20:16 Besluit unaniem.(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft conform verwachting van de markt de bandbreedte van zijn belangrijkste rentestand ongewijzigd gelaten. Dit bleek woensdag na afloop van de tweedaagse vergadering van het Federal Open Market Committee.De zogenoemde federal funds rate bleef staan op 0,50 tot 0,75 procent. Alle tien bankiers stemden in met een handhaving van de rente.Vorig jaar december verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente voor het laatst, toen met 25 basispunten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 01, 2017 14:16 ET (19:16 GMT)