Wall Street op weg naar hoger slot

Woensdag 1 februari 2017 21:49 Aandacht voor Apple en Federal Reserve.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerste woensdag af op een hoger slot. Een half uur voor de slotbel noteerde de S&P 500 index 0,1 procent hoger, net als de Dow Jones index. De Nasdaq steeg 0,5 procent. De techbeurs kon profiteren van de koersstijging van Apple, dat dinsdagavond met sterke kwartaalcijfers kwam.Verder waren macro-economische data solide. Als voorbode op het grote banenrapport vrijdag, en het eerste onder de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, bleek woensdag uit werkgelegenheidscijfers van loonstrookjesverwerker ADP dat de banengroei in de Amerikaanse private sector in januari is uitgekomen op 246.000 stuks, ruim boven de 164.000 banen die werden verwacht. Marktanalist Philip Marey van Rabobank noemde de cijfers bemoedigend. Maar, zo plaatste Marey de kanttekening "het komt voor dat het banenrapport dat volgt op de groei in de private sector toch een afwijkend beeld laat zien."Inkoopmanagersindexen duidden bovendien op een verder toenemende bedrijvigheid binnen de Amerikaanse industrie.De Amerikaanse Federal Reserve verraste niet met het rentebesluit en liet de federal funds rate ongemoeid in een bandbreedte van 0,50 tot 0,75 procent. In de schriftelijke toelichting verschafte de centrale bank vervolgens weinig nieuw inzicht in wanneer de rente verder wordt verhoogd, iets waar de markt wel een beetje op had gehoopt."Hoewel de leden van de Fed een meer 'havikachtige' toon hebben aangeslagen, lijkt het erop dat de FOMC een afwachtende houding aanneemt met het oog op de onzekerheid rondom waarschijnlijke beleidsveranderingen in de komende maanden", aldus maktstrateeg Lee Ferridge van State Street Global Markets. Volgens hem schat de markt de kans op een renteverhoging in maart, wanneer de Fed ook met nieuwe economische ramingen komt, in op 25 procent."Het lijkt erop dat de vergadering van juni het meest waarschijnlijke moment is voor een renteverhoging", aldus de marktvorser.Hoewel de Fed woensdag niets zei over de nieuwe president, blijven zijn acties de markt wel bezig houden. Na de euforie sinds Trumps uitverkiezing, met de uitbraak van de Dow Jones index tot boven de 20.000 punten, zijn beleggers voorzichtiger geworden, met name nu meer duidelijk wordt over het protectionistische beleid dat de Amerikaanse president wil voeren. Volgens marktstrateeg Alex Dryden van J.P. Morgan Asset Management kan dit de Fed helpen, omdat een zwakkere dollar het makkelijker maakt voor de Amerikaanse centrale bank om de rente te verhogen.De euro noteerde een half uur voor de slotbel in New York op 1,0769. Bij het Europese slot verhandelde het muntpaar op 1,056 en woensdagochtend op 1,0788.De olieprijs is woensdag verder opgelopen. De maart-future op een vat West Texas Intermediate sloot 1,07 dollar, of 2,0 procent, hoger op 53,88 dollar. De markt liet zich woensdag niet van de wijs brengen voor het wekelijkse Amerikaanse olievoorradenrapport. Uit de data van de Energy Information Administration bleek dat de voorraden vorige week met 6,5 miljoen vaten zijn gestegen. Geraadpleegde economen rekenden gemiddeld op een stijging van de voorraden met 2,9 procent.In het algemeen zijn beleggers positiever over olieprijzen, bleek verder uit data van de Commodity Futures Trading Commission. Het aantal longposities in Nymex oliecontracten, waarmee beleggers speculeren op een hogere olieprijs, steeg vorige week tot het hoogste niveau ooit.BedrijfsnieuwsAutomakers stonden onder druk nadat bekend werd dat de verkopen in januari in Amerika zijn gedaald. Ford verloor 0,7 procent, General Motors leverde 1,6 procent in en Fiat Chrysler daalde 0,3 procent.Het aandeel Apple was in trek en steeg 7,0 procent. De techreus kwam dinsdagavond met cijfers over het afgelopen kwartaal. De omzet steeg dankzij de sterke verkoopcijfers van de iPhone 7, maar dit vertaalde zich niet door naar de winstgevendheid, omdat hogere kosten op de winstmarges drukten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets was de guidance voor het huidige kwartaal voor de markt geen dealbreaker. Wel voorziet hij dat Apple last blijft houden van de toenemende concurrentie in bijvoorbeeld in China. Beleggingsspecialist Youri Sleutel van onlinebroker Lynx verwacht dat "de nieuwe pricing strategie, waarbij tevens goedkopere iPhones beschikbaar zijn, gaat helpen in China."Advanced Micro Devices heeft in het vierde kwartaal het verlies weten te halveren. Voor het eerste kwartaal voorziet de chipfabrikant een daling van de omzet van circa 11 procent op kwartaalbasis met een marge van plus of min 3 procent, wat naar verwachting zal resulteren in een stijging van de omzet op jaarbasis van circa 18 procent. Analisten beloonden de cijfers met een aantal koersdoelverhogingen. Het aandeel AMD steeg woensdag bijna 15 procent.Tesla maakte bekend dat het zijn naam verandert in Tesla Inc. De maker van elektronische voertuigen zal 'Motors' schrappen uit de bedrijfsnaam na de afronding van de fusie met SolarCity. Het aandeel verloor 0,9 procent.Na het slot van Wall Street komt Facebook woensdag met kwartaalcijfers. In de reguliere handel noteerde het aandeel 2,3 procent in de plus.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 01, 2017 15:49 ET (20:49 GMT)