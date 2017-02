UniCredit lanceert claimemissie op 6 februari

Woensdag 1 februari 2017 22:00 Italiaanse bank wil 13 miljard euro ophalen.(ABM FN-Dow Jones) UniCredit lanceert een eerder aangekondigde claimemissie van 13 miljard euro op 6 februari. Dit meldde de Italiaanse bank woensdagavond.De transactie wordt naar verwachting voor 10 maart afgerond, aldus UniCredit.Eerder deze week maakte de noodlijdende bank bekend dat in 2016 een verlies van 12 miljard euro wordt verwacht, vanwege de flinke opschoning van de balans. Naast de claimemissie, is de bank bezig met het afstoten van bijna 18 miljard euro aan slechte leningen. Ook worden er activiteiten verkocht en duizenden banen geschrapt, in de hoop dat hiermee de kapitaalpositie wordt versterkt.