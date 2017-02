Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Aperam

Donderdag 2 februari 2017 08:34 Koersdoel naar 51,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft donderdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 46,00 naar 51,00 euro met een ongewijzigd Kopen advies.Aperam maakt donderdag 9 februari resultaten over het afgelopen kwartaal bekend en de analisten van de Amerikaanse zakenbank verwachten discussie over het gebruik van de gezonde balans van het bedrijf waarmee het dividend kan worden verhoogd of waarmee Aperam een rol kan spelen in de verdere consolidatie in de sector. De marktvorsers rekenen ook op commentaar over de Braziliaanse markt, waarover Aperam eerder heeft gezegd signalen van uitbodeming te hebben gezien.Goldman Sachs ziet een lagere prijs voor nikkel, prijsdruk en een lagere vraag naar roestvast staal in de Europese Unie en Brazilië als de belangrijkste risico's voor Aperam.De marktvorsers rekenen op een stabiele omzet in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar terug en een bedrijfsresultaat dat ruim 23 procent is gestegen. De nettoschuld is volgens de prognose gedaald van 241 miljoen dollar aan het einde van het derde kwartaal tot 154 miljoen dollar.Het aandeel Aperam sloot op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 44,27 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 02, 2017 02:34 ET (07:34 GMT)