Damrak start handelsdag lager

Donderdag 2 februari 2017 08:36 Ogen gericht op cijfers Royal Dutch Shell en ING Groep.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Wall Street bleef woensdagavond dichtbij huis, terwijl de Aziatische beurzen lager noteren. Beleggers op Beursplein 5 bestuderen voorbeurs de cijfers van de indexzwaargewichten Royal Dutch Shell en ING GroepFutures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent. Woensdag steeg de hoofdgraadmeter van het Damrak nog 0,6 procent na onder meer positieve macro-economische data uit de eurozone.Op Wall Street verraste de Federal Reserve woensdagavond niet met zijn rentebesluit en de centrale bank liet de federal funds rate ongemoeid in een bandbreedte van 0,50 tot 0,75 procent. In de schriftelijke toelichting verschafte de centrale bank vervolgens weinig nieuw inzicht in wanneer de rente verder wordt verhoogd, iets waar de markt wel een beetje op had gehoopt."Hoewel de leden van de Fed een meer 'havikachtige' toon hebben aangeslagen, lijkt het erop dat de FOMC een afwachtende houding aanneemt met het oog op de onzekerheid rondom waarschijnlijke beleidsveranderingen in de komende maanden door Donald Trump", aldus marktstrateeg Lee Ferridge van State Street Global Markets. Het lijkt erop dat de vergadering van juni het meest waarschijnlijke moment is voor een renteverhoging", aldus de marktvorser.De euforie op Wall Street over de plannen van Donald Trump om te investeren in de Amerikaanse infrastructuur, het terugbrengen van regelgeving en het doorvoeren van belastingverlagingen, werd de afgelopen handelsdagen geneutraliseerd door vrees voor de mogelijke gevolgen van het protectionistische beleid dat de Amerikaanse president wil voeren. Ondanks een koerssprong van 's werelds duurste bedrijf Apple na rapportering van recordcijfers, kwam de hoofdgraadmeter S&P 500 index niet van zijn plaats.Nabeurs rapporteerde sociaalnetwerksite Facebook een steile omzet- en winstgroei. Het maandelijks aantal actieve gebruikers steeg eind december op jaarbasis met 17 procent naar 1,86 miljard. Het aandeel koerste nabeurs drie procent hoger, na een winst van twee procent in de reguliere handelssessie.Ook Aziatische beleggers zijn ongerust over de aangekondigde protectionistische maatregelen van Trump en kiezen er onder meer voor om vermogen in veilige havens te parkeren, zoals de Japanse yen en goud. De met veel exportfondsen gevulde Japanse Nikkei index hervatte vanochtend zijn neergang van de afgelopen handelsdagen en koerste 1,2 procent lager. De goudprijs zat daarentegen in de lift en steeg bijna 1 procent naar 1,280 dollar voor een troy ounce.Beleggers kijken vandaag vooral naar het rentebesluit van de Bank of England en de ontwikkeling van de producentenprijzen in de eurozone, van belang voor het beleid van de Europese Centrale Bank.BedrijfsnieuwsDe nettowinst van ING Groep daalde van 819 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015 tot 750 miljoen euro afgelopen kwartaal. Analisten rekenden vooraf op een veel sterkere daling tot 328 miljoen euro. De winst werd gedrukt door een aangekondigde grote reorganisatielast van 787 miljoen. De totale inkomsten stegen met 10 procent van 4,04 miljard naar 4,46 miljard euro, waar analisten rekenden op 4,21 miljard euro.De Brits-Nederlandse energiereus Royal Dutch Shell boekte in het vierde kwartaal een aangepaste CCS-winst, de winst op basis van geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten, van 1,8 miljard dollar, versus 1,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door Vara Research geraadpleegde analisten rekenden op 2,792 miljard dollar.Unibail-Rodamco boekte het afgelopen boekjaar een stijging van de netto-huurinkomsten van 5,2 procent tot 1,5 miljard euro. Dit resulteerde in een terugkerende nettowinst van 1,1 miljard euro, wat een stijging van 8,1 procent betekende ten opzichte van een jaar eerder, toen het vastgoedfonds een terugkerend resultaat boekte van circa 1,0 miljard euro.Goldman Sachs verhoogde het advies voor ArcelorMittal van Neutraal naar Kopen en plaatste het aandeel bovendien op de favorietenlijst. Het koersdoel ging omhoog van 6,00 naar 9,30 euro. Ook het koersdoel voor Aperam kreeg een opwaartse bijstelling.Fugro tekende een raamcontract voor onderzeese inspectie, reparatie en onderhoud met een waarde van circa 80 miljoen euro. De opdracht heeft een looptijd van drie jaar en vindt plaats in de Aziatische-Pacifische regio.Het biofarmaceutische concern Galapagos is gestart met een patiëntenstudie met één van zijn potentiële behandelingen tegen taaislijmziekte (CF). De ALBATROSS Fase 2a studie is een gerandomiseerde, dubbelgeblindeerde, placebo-gecontroleerde studie met de corrector GLPG2222, waaraan maximaal 35 patiënten deelnemen.NN Group lanceerde officieel zijn bod van 5,40 per aandeel op het uitstaand aandelenkapitaal van Delta Lloyd.Intertrust nam een resterend belang van 25 procent van Azcona over in Intertrust Management Spain en de daaraan gelieerde professionele diensten.Slotstanden Wall StreetBij de slotbel noteerde de Dow Jones index woensdag 0,1 procent in de plus op 19.890,94 punten, terwijl de S&P 500 index het hield bij een fractionele stijging ten opzichte van dinsdag tot 2.279,55 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent op 5.642,65 punten. De techbeurs kon woensdag profiteren van de koersstijging van Apple, dat dinsdagavond met sterke kwartaalcijfers kwam.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 02, 2017 02:36 ET (07:36 GMT)