Infineon voldoet ruimschoots aan eigen verwachtingen

Donderdag 2 februari 2017 08:40 Duitse chipfabrikant verwacht omzetverhoging op kwartaalbasis.(ABM FN-Dow Jones) Infineon heeft in de laatste drie maanden van 2016 een licht lagere omzet en een hoger dan verwachte marge gerealiseerd. Dit meldde de Duitse chipfabrikant donderdag met de cijfers over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar.Op kwartaalbasis daalde de omzet met 2 procent naar 1,65 miljard euro en daalde de marge op het segmentresultaat van 16,7 naar 15,0 procent. Het concern had bij de rapportage over het vorige kwartaal aangegeven voor dit kwartaal een omzetdaling van 2 tot 6 procent ten opzichte van het afgelopen kwartaal te verwachten en een marge op het segmentsresultaat van 14 procent te voorzien.Op jaarbasis steeg de omzet met 6 procent en nam het operationeel resultaat uit voortgezette activiteiten met 9 procent toe tot 165 miljoen euro. De nettowinst steeg ten opzichte van een jaar geleden met 6 procent naar 161 miljoen euro, wat ten opzichte van het vorige kwartaal een daling van 28 procent betekende."We hadden een goede start van het nieuwe boekjaar en in het eerste kwartaal waren omzet en resultaat beter dan verwacht, vooral dankzij een sterke vraag naar onze componenten voor elektronica in de auto-industrie en MOSFET transistors", zei CEO Reinhard Ploss in een toelichting op de cijfers.OutlookVoor het tweede kwartaal voorziet het concern een omzetstijging van 5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en segmentmarge van 15 procent. Voor de omzet outlook houdt het bedrijf een bandbreedte van 2 procent plus of min aan.Voor het hele boekjaar wordt en omzetgroei van circa 6 procent een een segmentmarge van 16 procent voorzien.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 02, 2017 02:40 ET (07:40 GMT)