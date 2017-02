Wall Street maakt pas op de plaats

Donderdag 2 februari 2017 22:21 Donald Trump houdt de markten bezig.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is donderdag vlak gesloten.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent naar 2.280,85 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel naar 19,884.91 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 5.636,20 punten.Het marktsentiment werd gedrukt door zorgen over de houding van president Donald Trump tegenover bondgenoten en handelspartners. Vandaag waarschuwde Trump Iran dat het geen nieuwe raketproeven meer mag houden. Verder bleken de gesprekken die de president vorig week had met leiders van Australië en Mexico niet zo hartelijk als gedacht."Elke dag vindt er een explosie van nieuws plaats die voor veel ruis zorgt, terwijl fundamentele maatstaven als winstcijfers naar de achtergrond verdwijnen", aldus topman Thomas Siomades van Hartford Funds Investment Consulting Group."De markten zouden er juist goed bij moeten liggen gezien veel bedrijven met sterker dan verwachte winstcijfers kwamen en de Federal Reserve geen haast heeft om de rentes te verhogen." Volgens Siomades zijn beleggers mogelijk sceptisch over het beleid van Trump, gezien hier tot dusver nog weinig over bekend is gemaakt.De Federal Reserve kwam woensdagavond met het rentebesluit. De centrale bank verraste de markt niet en handhaafde de rente op 0,50 tot 0,75 procent maar kwam ook niet met nieuw inzicht over wanneer de rente verder wordt verhoogd."Beleggers die rekenden op meer duidelijkheid over het Amerikaanse rentepad werden teleurgesteld", zei marktstrateeg Hussein Sayed van FXTM. "Het gebrek aan duidelijkheid heeft niet geholpen het verschil te overbruggen tussen de renteverwachtingen die de Fed voorziet en de marktverwachting", aldus Sayed.Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week met 14.000 zijn gedaald tot 246.000, waar een aantal van 251.000 was voorzien. Verder stegen de arbeidskosten in het vierde kwartaal met 1,7 procent na een stijging van 0,2 procent op jaarbasis in de drie maanden ervoor. De arbeidsproductiviteit nam af van 3,5 procent in het derde kwartaal naar 1,3 procent in het vierde kwartaal.Later op de dag bleek dat het bedrijfsklimaat in de Amerikaanse stad New York in januari iets minder positief was dan een maand eerder. De index voor de huidige mate van bedrijvigheid daalde van 63,8 in december naar 57,7 in januari en de vooruitzichten voor de komende zes maanden waren ook iets minder optimistisch gezien de daling van die index naar 66,2, van 74,2 in december.Olie werd goedkoper. De maart-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,34 dollar, of 0,6 procent, lager op 53,54 dollar.De euro noteerde rond 1,0763 dollar. Donderdagochtend noteerde het muntpaar op 1,0783 en woensdagavond bij het slot van Wall Street op 1,0771.BedrijfsnieuwsFacebook stemde de markt woensdagavond tevreden met de vierde kwartaalcijfers. De winst steeg fors en ook de omzet en het aantal gebruikers nam toe. Bovendien waren de resultaten boven verwachting. Facebook CEO Mark Zuckerberg verklaarde in een toelichting op de cijfers dat Facebook zich nog meer gaat richten op videodiensten. Analisten waren positief en kwamen met hogere koersdoelen en ramingen voor het huidige boekjaar. Het aandeel Facebook daalde bijna twee procent, na een stijging van zo'n drie procent woensdagavond na het verschijnen van de kwartaalcijfers.Donderdagmiddag openden onder meer Merck, Philip Morris en ConocoPhillips de boeken.Merck behaalde in het vierde kwartaal een hogere winst op een licht lagere omzet. Wel was een van de toonaangevende medicijnen van de farmaceut, Keytruda, flink in trek. De aangepaste winst per aandeel van 0,89 dollar was conform de marktverwachting, terwijl de omzet er licht onder uit kwam. De outlook voor 2017 was redelijk in lijn met wat analisten voorzagen. Merck won ruim drie procent.Philip Morris International heeft in 2016 een winststijging op een nagenoeg gelijke omzet gerealiseerd en voorziet voor 2017 een hogere winst per aandeel dan afgelopen jaar, van tussen de 4,70 en 4,85 dollar tegenover 4,48 dollar in 2016. Dit stemde beleggers tevreden en het aandeel steeg donderdagavond met ruim drie procent.ConocoPhillips heeft in het vierde kwartaal van 2016 opnieuw rode cijfers geschreven het verlies slonk wel flink ten opzichte van een jaar eerder, toen er onder de streep een verlies van 3,5 miljard dollar werd genoteerd. Afgelopen kwartaal was dit nog 35 miljoen dollar negatief. Voor het huidige boekjaar voorziet de olieproducent een productie van 1,5 miljoen tot 1,6 miljoen vaten olie-equivalent per dag, wat een vlakke tot 2 procent hogere productie betekent in vergelijking tot het voorgaande boekjaar. Het aandeel sloot circa een half procent hoger.Het aandeel van modemerk Ralph Lauren verloor ruim twaalf procent, na de bekendmaking van het vertrek van CEO Stefan Larsson. In het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar daalde de nettowinst en omzet en het concern waarschuwde voor een omzetdaling in heel het boekjaar. Ook zullen de resultaten onder druk komen te staan vanwege het kostenbesparingsprogramma dat Ralph Lauren uitvoert.Deutsche Bank verloor met zijn Amerikaanse notering bijna vier procent. De Duitse bank schreef 2016 opnieuw rode cijfers, na een vierde kwartaal waarin de resultaten werden gedrukt door juridische claims en twijfels bij klanten over de stabiliteit van de zakenbank. Deutsche Bank boekte een kwartaalverlies van 1,9 miljard euro, onder andere door een extra last van 1,6 miljard euro voor juridische claims. Het verlies was iets kleiner dan de 2,1 miljard van een jaar eerder maar groter dan de 1,6 miljard euro verlies waar analisten van uitgingen.Na het slot van Wall Street volgen Amazon.com, GoPro en Visa met cijfers.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 02, 2017 16:21 ET (21:21 GMT)