Wall Street gaat hogere opening tegemoet

Vrijdag 3 februari 2017 15:11 Banenrapport blijkt meevaller.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat vrijdag een hogere opening tegemoet. Rond de klok van drie uur noteerden de futures op de S&P 500 index 0,4 procent in de plus, terwijl de futures op de Dow Jones index 0,5 procent stegen en die op de Nasdaq 0,3 procent wonnen.De meeste aandacht ging uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. De verwachtingen waren redelijk hooggespannen nadat eerder deze week uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek dat het aantal banen binnen de private sector in de Verenigde Staten sterk was gestegen in januari.Vrijdag bleek uit de officiële data dat er in januari 227.000 banen bij zijn gekomen, meer dan de 176.000 die door de markt werden voorzien. De werkloosheid liep licht op, van 4,7 naar 4,8 procent. Verder verbeterde de arbeidsparticipatie in januari van 62,7 naar 62,9 procent, terwijl het gemiddelde uurloon met 0,03 dollar toenam tot 26,00 dollar. Op jaarbasis kwam het uurloon voor Amerikaanse werkers hiermee 2,5 procent hoger uit.De arbeidsparticipatie en de ontwikkeling van het uurloon zijn belangrijke graadmeters voor het rentebeleid van de Federal Reserve."We kunnen spreken van een super solide cijfer want het kwam ruim boven de verwachting uit", aldus marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK. Echter, de marktvorser plaatste de kanttekening dat de loongroei tegenviel. En er zijn meer sterke banenrapporten nodig om van een trend te spreken, aldus Aslam.Later op de middag verschijnen nog een tweetal inkoopmanagersindexen over de Amerikaanse dienstensector in januari en de fabrieksorders in december.Olie werd vrijdag duurder. De maart-future op een vat West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent hoger op 53,81 dollar en de april-future op een vat Brent werd ook 0,5 procent duurder op 56,84 dollar.De euro noteerde ongeveer een half uur voor de openingsbel op 1,0749 dollar. Vrijdagochtend noteerde het muntpaar op 1,0761 en donderdagavond bij het slot van Wall Street op 1,0758.BedrijfsnieuwsFinanciële waarden kunnen vrijdag op aandacht rekenen in reactie op berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump van plan is om de regelgeving binnen de bankensector te versoepelen. Deze Dodd-Frank Act was ooit bedoeld om de financiële stabiliteit te waarborgen.Amazon.com leverde in de elektronische handel voorbeurs in. Hoewel de omzet in het vierde kwartaal flink steeg, was de outlook matig. De retailer voorziet in het lopende kwartaal een lagere winst. Het aandeel verloor een half uur voor de openingsbel zo'n 4,0 procent.Visa rapporteerde over het afgelopen eerste kwartaal een hogere winst terwijl het aantal betalingen door middel van de credit card met 47 procent toenam. Volgens CEO Alfred Kelly was het een "geweldige start" van het jaar, ondanks aanhoudende valutaire tegenwind. Het aandeel noteerde voorbeurs ruim 4,2 procent hoger.GoPro zag de omzet in de laatste drie maanden van 2016 flink toenemen, maar kon desondanks niet aan de omzetverwachtingen van de markt voldoen en is bovendien nog steeds verlieslatend. CEO Nick Woodman stelde zich te willen focussen op het verbeteren van de efficiëntie en het actief beheren van de kosten om GoPro winstgevend te maken. In reactie op de cijfers kreeg het aandeel vrijdag een reeks adviesverlagingen. In de elektronische handel voorbeurs verloor GoPro bijna 11 procent.Pfizer maakte vrijdagmiddag bekend dat het versneld voor 5 miljard dollar aan aandelen gaat terugkopen. Het aandeel steeg ruim een procent.SlotstandenWall Street is ook donderdag dicht bij huis gebleven. Bij de slotbel noteerde de Dow Jones index vrijwel onveranderd procent op 19.884,91 punten, terwijl de S&P 500 index het hield bij een fractionele daling van 0,1 procent tot 2.280,85 punten. De Nasdaq daalde eveneens 0,1 procent naar 5.636,20 punten.