Hershey ziet resultaten aantrekken

Vrijdag 3 februari 2017 15:19 Chocoladeproducent profiteert van overnames.(ABM FN-Dow Jones) The Hershey Company heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien aantrekken, mede door overnames. Dit meldde de Amerikaanse chocoladeproducent vrijdagmiddag.Topman John P. Bilbrey bleek tevreden over de resultaten over het vierde kwartaal, waarbij vooral de operationele winst hoger uitviel dan verwacht. Bovendien zorgden maatregelen om de efficiëntie te verhogen voor lagere verkoop- en marketingkosten.In het vierde kwartaal van 2016 steeg de omzet met 3,2 procent op jaarbasis naar 1.970 miljoen dollar, inclusief de impact van overnames en wisselkoerseffecten. In het afgelopen kwartaal drukten negatieve valuta-effecten voor 0,5 procentpunt op de resultaten, terwijl overnames juist voor 0,9 procentpunt bijdroegen. Hershey nam in het afgelopen kwartaal sectorgenoot barkTHINS over.Onder de streep restte een nettowinst van 117 miljoen dollar, beduidend minder dan de 228 miljoen dollar die een jaar eerder in de boeken kwam. Aangepast voor eenmalige posten kwam de winst uit op 250 miljoen dollar.In heel 2016 steeg de omzet op jaarbasis met 0,7 procent van 7.387 miljoen naar 7.440 miljoen dollar, terwijl de nettowinst steeg van 513 miljoen naar 720 miljoen dollar.Hershey wil aandeelhouders een kwartaaldividend van 0,618 dollar per aandeel voorstellen.OutlookVoor heel 2017 verwacht Hershey een omzetstijging van 2 tot 3 procent, inclusief positieve effecten van overnames van circa 0,5 procentpunt en negatieve gevolgen van wisselkoersen van 0,25 procentpunt. De aangepaste verwaterde winst per aandeel kan daarbij met 7 tot 9 procent stijgen.Het aandeel The Hershey Company steeg vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 03, 2017 09:19 ET (14:19 GMT)