Hudson's Bay benadert Macy's voor overname

Vrijdag 3 februari 2017 16:43 Onduidelijk of het tot een deal zal komen.(ABM FN-Dow Jones) Hudson's Bay heeft de Amerikaanse warenhuisketen Macy's benaderd voor een mogelijke overname. Dit meldde persbureau Dow Jones vrijdag op basis van bronnen.Volgens de bronnen bevinden de gesprekken zich in een vroeg stadium en is het lang niet zeker of het uiteindelijk tot een overname zal komen. Hudson's Bay zou ook andere manieren bespreken om met Macy's samen te werken. De Canadese warenhuisketen zou bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het vastgoed van Macy's. Verdere details over de gesprekken tussen de twee partijen zijn niet bekend.Dow Jones merkte op dat een overname wordt bemoeilijkt door de grote schulden van Macy's, die rond de 7,5 miljard dollar zouden zijn.De handel in het aandeel Macy's werd vrijdagmiddag opschort na de berichtgeving, maar is inmiddels weer hervat. Rond de klok van half vijf koerste het aandeel bijna tien procent hoger.