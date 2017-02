Avantium maakt zich op voor beursgang - media

Zaterdag 4 februari 2017 12:26 Chemiebedrijf wil ruim 100 miljoen euro ophalen.(ABM FN-Dow Jones) Avantium zal binnenkort aankondigen naar de beurs te gaan, waarbij het chemiebedrijf mikt op een notering in zowel Amsterdam als Brussel. Dit schreef Het Financieel Dagblad zaterdag op basis van bronnen.Met de opbrengsten van de beursgang, gemikt wordt op meer dan 100 miljoen euro, wil Avantium aanwenden voor de bouw van een nieuwe fabriek in Antwerpen, dat naar verluidt 250 miljoen tot 300 miljoen zal kosten. Ook het Duitse BASF is bij de bouw betrokken.Avantium ontstond in februari 2000 als een afsplitsing van energiereus Shell. Het chemiebedrijf richt zich onder meer op de productie van biologische plastics, waarmee een alternatief kan worden geboden voor plastics in petflesse, yoghurtkuipjes en folie voor vleeswaren. Onder meer The Coca-Cola Company en Danone behoren tot de aandeelhouders van Avantium.Ook vorig jaar had Avantium al plannen om naar de beurs te gaan, maar dit werd uitgesteld in verband met de onzekerheid rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mogelijk wil het chemiebedrijf nog voor de Franse presidentsverkiezingen van 7 mei de beursgang laten plaatsvinden, zo berichtte het FD.ING, KBC en Kepler Cheuvreux zullen Avantium naar verwachting begeleiden bij de beursgang.