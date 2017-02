EasyJet vervoert meer passagiers

Maandag 6 februari 2017 08:31 In januari stijging van 11 procent.(ABM FN-Dow Jones) Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft in januari meer passagiers vervoerd. Dit bleek maandag uit de maandelijkse vervoerscijfers van de Britse prijsvechter.Het passagiersvervoer steeg vorige maand met 11 procent op jaarbasis tot een totaal van ruim 4,7 miljoen. In december was nog sprake van een stijging van het passagiersvervoer met 15,1 procent.De bezettingsgraad steeg van 85,0 procent in januari 2016 naar 86,2 procent een jaar later.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 06, 2017 02:31 ET (07:31 GMT)