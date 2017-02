Speelgoedfabrikant Hasbro boekt meer omzet en winst

Maandag 6 februari 2017 13:12 Jaaromzet voor het eerst door 5 miljard dollar.(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het vierde kwartaal de omzet en de resultaten zien oplopen. Dit maakte de Amerikaanse speelgoedfabrikant maandag voorbeurs bekend.De omzet steeg over de laatste drie maanden van het vorige jaar met 11 procent naar 1.629 miljoen dollar. De nettowinst kwam 9,7 procent hoger uit op 192,7 miljoen dollar.Over heel 2016 kwam de omzet 13 procent hoger op een record van 5.019 miljoen dollar. Dit is inclusief valuta-effecten. Zonder dit effect steeg de omzet 14 procent. De nettowinst kwam 22 procent hoger uit op 551,4 miljoen dollar.DividendOver het laatste kwartaal doet Hasbro een dividendvoorstel van 0,57 dollar per gewoon aandeel Hasbro, een stijging met 0,06 dollar. Het dividend wordt op 1 mei aanstaande betaalbaar gesteld.Het aandeel Hasbro noteerde maandag in de elektronische handel voorbeurs 2,9 procent hoger op 85,00 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 06, 2017 07:12 ET (12:12 GMT)