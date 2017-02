Tyson Foods boekt hoger resultaat

Maandag 6 februari 2017 14:20 Outlook omhoog.(ABM FN-Dow Jones) Tyson Foods heeft in het eerste kwartaal een hoger resultaat geboekt op een vrijwel vlakke omzet terwijl de outlook voor heel het boekjaar werd verhoogd. Dit bleek maandag tijdens de publicatie van de kwartaalresultaten van 's werelds grootse bedrijf in voedingsmiddelen."Het nieuwe jaar is begonnen met de beste start in zijn bedrijfsgeschiedenis met een record winst en record kasstromen", zei CEO Tom Hayes over de start van het gebroken boekjaar. "Het rendement op de omzet voor elk operationeel segment noteerde boven de normale marges", voegde hij toe.Het operationeel inkomen steeg in het eerste kwartaal met 27 procent tot 982 miljoen dollar, tegen 776 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 594 miljoen dollar, versus 461 miljoen dollar een jaar eerder. Per aandeel kwam de winst uit op 1,59 dollar en dat was veel beter dan de 1,27 dollar die door FactSet geraadpleegde analisten hadden verwacht.De omzet noteerde het afgelopen kwartaal fractioneel hoger op 9,2 miljard dollar. Hier ging de markt uit van een omzet van circa 9 miljard dollar.OutlookVoor heel boekjaar 2017 voorziet Tyson een hogere winst dan de verwachting die bij de vierde kwartaalcijfers werd gegeven. De winst per aandeel zal nu naar verwachting uitkomen tussen de 4,90 en 5,05 dollar per aandeel, waar drie maanden geleden nog werd uitgegaan van een bandbreedte van 4,70 tot 4,85 dollar.Verder wordt een vlakke omzet verwacht in vergelijking tot een jaar eerder, waarbij groei in de omzetvolumes in alle segmenten wordt gedrukt door lagere rundvleesprijzen. De kapitaaluitgaven zullen in het boekjaar naar verwachting circa 1,0 miljard dollar bedragen.Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 3,5 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 06, 2017 08:20 ET (13:20 GMT)