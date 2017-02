Tata Steel boekt nettowinst

Dinsdag 7 februari 2017 14:40 Vooral Indiase activiteiten droegen bij aan groei.(ABM FN-Dow Jones) Tata Steel heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst weten te behalen. Dit maakte de Indiase staalfabrikant dinsdag bekend.De nettowinst na belastingen kwam uit op 2,32 miljard roepie, goed voor ruim 32 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar terug was nog sprake van een verlies van 27,48 miljard roepie.Tata zei dat de negatieve gevolgen van de gestegen grondstofprijzen werden opgevangen door een verlaging van de kosten.Het bedrijfsresultaat (EBITDA), de belangrijkste winstmaatstaf voor staalproducenten, kwam uit op 35,50 miljard roepie. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog 8,42 miljard roepie.De omzet in de periode tot en met eind december steeg van 258 miljard naar 294 miljard roepie. Tata Steel verscheepte in de periode 6,11 miljoen ton staal, waar dat een jaar eerder nog 5,81 miljoen ton was.De groei kwam volgens het concern vooral op het conto van de binnenlandse activiteiten in India.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 07, 2017 08:40 ET (13:40 GMT)