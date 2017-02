Aantal Amerikaanse vacatures stabiel

Dinsdag 7 februari 2017 16:24 In december 5,5 miljoen open plekken.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal vacatures in Amerika is in december vrijwel stabiel gebleven. Dit bleek dinsdag uit nieuwe cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.In december waren er 5,501 miljoen vacatures, ten opzichte van 5,505 miljoen in november en 5,541 miljoen in oktober.In december 2015 bedroeg het aantal vacatures nog 5,281 miljoen stuks.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 07, 2017 10:24 ET (15:24 GMT)