Afwachtende handel op Damrak

Dinsdag 7 februari 2017 17:54 Weinig uitschieters.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn dinsdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,5 procent op 484,28 punten, terwijl de AMX een winst van 0,6 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,0 procent."Een afwachtende modus met een hele lage volatiliteit", stelde portefeuillemanager Jim Tehupuring van ProBeleggen. "Er hoeft maar iets te gebeuren en het sentiment slaat om."Een "echte teleurstelling" noemde Tehupuring Duitse industriële productie, verantwoordelijk voor een groot deel van de economische groei in de eurozone. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, daalde in december met 3,0 procent op maandbasis, na een stijging van 0,5 procent in november. Geraadpleegde economen mikten juist op een stijging van de productie in december met 0,4 procent op maandbasis."Ook al lijkt het dramatisch, we moeten de daling in december met een korreltje zout nemen. Het koude winterweer en de feestmaand waren de belangrijkste redenen voor de scherpe daling in december", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. Vooruitkijkend denkt de econoom dat het "enkele maanden zal duren voordat de bouwsector, momenteel één van de belangrijkste groeipijlers, uit zijn winterslaap komt".Over het lopende cijferseizoen oordeelde portefeuillemanager Tehupuring van ProBeleggen dat veel bedrijven na de Trump-rally en de zalvende woorden van ECB-voorzitter Mario Draghi "niet goedkoop" zijn. Positief noemde de marktvorser het evenwel dat bestuurders zich weer positief uitlaten over de toekomst, waar eerder nog "heel terughoudend" vooruitgeblikt werd.Olie noteerde dinsdag in het rood. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 1,8 procent op 52,06 dollar, terwijl een april-future Brent 1,4 procent lager bewoog op 54,95 dollar. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK zorgde de sterkere dollar voor de verliezen bij de olieprijzen.De euro/dollar noteerde op 1,0690. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0667 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0754 op de borden. De dollar sterkte aan na opmerkingen van president Patrick Harker van de Philadelphia Fed. De centraal bankier sluit een renteverhoging door de Federal Reserve in maart dit jaar niet uit."Het zou nog altijd een verrassing zijn als de Fed zich gaat roeren in maart met het ontbreken van enige details omtrent de fiscale plannen van president Donald Trump", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.Woensdag wacht beleggers een relatief kalme handelsdag, met als voornaamste agendapunt de Spaanse industriële productie. Ook de wekelijkse olievoorraden kunnen voor volatiliteit zorgen.De buitenlandse bedrijfskalender is woensdag goed gevuld, met de resultaten van onder meer Carlsberg, Rio Tinto, Sanofi, GlaxoSmithKline en A.P. Møller-Mærsk. Uit de Verenigde Staten volgen de kwartaalcijfers van voormalig ING-dochter Voya Financial en Time Warner.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Heineken met een winst van 2,1 procent. Unibail-Rodamco dikte 1,6 procent aan, wat portefeuillemanager Tehupuring verklaarde door te wijzen op de dalende rentes. "Rente omlaag, vastgoed omhoog."Ook Galapagos deed het goed met een winst van 1,9 procent. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf wil groeien en kijkt naar een mogelijke verhuizing van het hoofdkantoor in Mechelen naar een groter pand. Dit liet CEO Onno van de Stolpe weten tegenover De Tijd. Over de samenwerking met de Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences zei de topman niet uit te sluiten dat de samenwerkingspartner op een zeker moment een bod zal uitbrengen, aangezien het anders hoge mijlpaalbetalingen en royalties moet uitkeren.ING Groep ontving een koersdoelverhoging van HSBC van 14,20 naar 15,00 euro met een ongewijzigd koopadvies. Volgens de analisten was er weinig aan te merken op de resultaten van ING over 2016, waarbij goede vooruitgang werd geboekt bij de groei van het aantal verstrekte leningen, de winstmarges min of meer stabiel waren en de kosten goed werden beheerst. Het aandeel ING Groep noteerde 0,2 procent hoger.KPN eindigde juist 0,2 procent in het rood, nadat NIBC het advies voor het telecombedrijf verlaagde van Kopen naar Accumuleren en het koersdoel neerwaarts bijstelde van 3,55 naar 3,20 euro. De analisten verlaagden het advies voor KPN gelet op het gebrek aan aanjagers voor het aandeel.Philips sloot 0,7 procent in het rood. Berenberg startte met het volgen van het technologiebedrijf met een Houden advies en een koersdoel van 27,00 euro. De analisten concludeerden dat Philips een uitstekende marktpositie heeft en dat de sterke technologie en opwindende mogelijkheden het bedrijf kansen biedt om nieuwe en ontwikkelde markten aan te boren.Hekkensluiter was Altice met een min van 1,7 procent. Ook ABN AMRO beleefde een moeizame dag met een verlies van 0,6 procent.In de Midkap was het Wereldhave dat op bijval van beleggers kon rekenen. Het aandeel steeg 2,6 procent. Het vastgoedbedrijf heeft met een syndicaat van banken een bestaande doorlopende kredietfaciliteit uitgebreid en verlengd tot ten minste 2022. Onder de nieuwe afspraken breidde Wereldhave een bestaande kredietfaciliteit van 300 miljoen euro, die in eerste instantie afloopt in maart 2019, uit met een nieuwe kredietfaciliteit van eveneens 300 miljoen euro, die afloopt in februari 2022. Volgens Wereldhave verbetert de schuldpositie van de onderneming als gevolg van de herfinanciering, vanwege lagere marges en kosten.TomTom, dat woensdag voorbeurs de boeken opent, eindigde 2,1 procent hoger en Arcadis steeg eveneens 2,1 procent.Onderaan stond Air France-KLM onder druk met een verlies van 0,4 procent en droeg OCI de rode lantaarn met een min van 0,8 procent.Onder de kleinere fondsen steeg Fagron 1,5 procent na het openen van de boeken over 2016. De magistrale bereider voldeed aan de verwachtingen van analisten, maar moest wel een flinke afboeking doen. In 2016 behaalde Fagron een omzet van 421,8 miljoen euro, wat resulteerde in een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 90,6 miljoen euro. Onder de streep boekte de onderneming als gevolg van een fikse afschrijving een verlies van 18,1 miljoen euro. Voor bijzondere posten verdiende Fagron evenwel 29,6 miljoen euro.AMG Advanced Metallurgical Group was in trek met een winst van 5,3 procent en Sif Holding steeg 2,1 procent, nadat HSBC het koersdoel voor het aandeel verhoogde van 20,00 naar 24,00 euro met een ongewijzigd koopadvies. De analisten van HSBC wezen op het volle orderboek van Sif voor 2016 en de goede verwachtingen voor 2017. Daarbij oogt de waardering van Sif momenteel "aantrekkelijk", met een korting in vergelijking tot de belangrijkste concurrenten.BinckBank eindigde 0,4 procent in het groen. Een woordvoerder van de onlinebroker noemde berichtgeving in De Telegraaf dat BinckBank overweegt te stoppen met Alex Vermogensbeheer "pertinent" onjuist. Volgens de woordvoerder is het wel mogelijk dat op termijn naar de merknaam Alex Vermogensbeheer wordt gekeken. ING verhoogde het koersdoel voor BinckBank verder van 5,25 naar 5,50 euro met een ongewijzigd Houden advies. Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 2.294,97 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen. Voor de Dow Jones index en de Nasdaq betekenden dat nieuwe tussentijdse records.