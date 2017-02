Olieprijs onder druk door sterkere dollar

Dinsdag 7 februari 2017 20:58 Ook zorgen over Amerikaanse productie zorgen voor prijsdruk.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag verder gedaald, onder druk van een sterkere dollar en de toenemende zorgen over de Amerikaanse olieproductie.De maart-future op een vat West Texas Intermediate daalde of 1,6 procent, tot 52,17 dollar.Dinsdag steeg de Wall Street Journal Dollar Index, die de Amerikaanse munt afzet tegen een aantal andere grote valuta met circa een half procent. Olie wordt duurder wanneer de dollar in waarde stijgt.Daarnaast voorspelde de Energy Information Administration dat de output in de Verenigde Staten dit jaar gemiddeld uitkomt op 9 miljoen vaten per dag, tegenover 8,9 miljoen in 2016."Het besef dat er nog steeds een boel olie is in Amerika groeit met de dag", aldus marktkenner Carl Larry van Frost & Sullivan. "Wat de OPEC ook gaat doen, het verandert niks aan het feit dat de voorraden in Amerika oplopen."Volgens de Amerikaanse overheidsdienst EIA zal de oliemarkt waarschijnlijk ergens tussen 2017 en 2018 weer in balans zijn. De gemiddelde olieprijs komt dit jaar waarschijnlijk uit op 53,46 dollar, waar de EIA eerder uitging va 52,50 dollar. Woensdag komt de EIA met zijn wekelijkse olievoorradenrapport.Ondertussen denken marktkenners dat de rally nog niet voorbij is, gezien het aantal beleggingen dat gokt op een verdere stijging van de olieprijs. "Maar beleggers zijn ongeduldig", volgens analist Amrita Sen van Energy Aspects. "Ze willen bewijs in de vorm van economische data en daar moeten ze misschien nog een paar maanden op wachten".Als de OPEC-deal volledig wordt geïmplementeerd, dan slinkt het wereldwijde aanbod met 1,8 miljoen vaten per dag, waardoor de oliemarkt in het derde kwartaal te maken krijgt met een aanbodtekort waardoor de voorraden moeten worden ingezet.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 07, 2017 14:58 ET (19:58 GMT)