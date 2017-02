Gilead Sciences boekt lagere resultaten

Dinsdag 7 februari 2017 22:31 Outlook mager.(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft in het vierde kwartaal lagere resultaten geboekt en de outlook voor het huidige boekjaar is mager. Dit meldde de Amerikaanse biofarmaceut en samenwerkingspartner van het Belgisch-Nederlandse Galapagos dinsdagavond.De omzet daalde in het vierde kwartaal van 8,4 miljard naar 7,2 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 7,14 miljard dollar.Gilead lanceerde de afgelopen jaren een aantal prijzige behandelingen tegen Hepatitis C. De concurrentie neemt echter toe en dit dwong Gilead er afgelopen jaar toe de prijzen te verlagen zodat de behandelingen nog steeds werden vergoed. De opbrengst uit deze medicijnen daalde in het vierde kwartaal van 4,9 miljard naar 3,2 miljard dollar. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft veel kritiek op de hoge prijzen voor medicijnen en wil de farmasector aanpakken.Onder de streep resteerde een nettowinst van 3,1 miljard dollar, of 2,34 dollar per aandeel, tegen 4,7 miljard dollar, of 3,18 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.De aangepaste winst van 2,70 dollar per aandeel was beter dan de 2,61 dollar waar de markt op rekende.JaarcijfersOver heel 2016 daalde de omzet van 32,2 miljard naar krap 30 miljard dollar. Gilead rekende op een omzet van tussen de 29,5 miljard en 30,5 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 13,5 miljard dollar van 18,1 miljard dollar een jaar eerder.OutlookIn 2017 rekent het concern op een omzet van tussen de 22,5 miljard en 24,5 miljard dollar en een winst per aandeel in een bandbreedte van 0,84 tot 0,91 dollar.Gilead Sciences steeg in de reguliere Amerikaanse handel dinsdag 1,0 procent waarna het aandeel in de elektronische nabeurshandel 4 procent in moest leveren.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 07, 2017 16:31 ET (21:31 GMT)