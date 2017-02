MDxHealth gaat Amerikaanse veteranen voorzien van prostaatkankertest

Woensdag 8 februari 2017 07:31 Geen financiele details gemeld.(ABM FN) MDxHealth heeft een overeenkomst getekend met de US Government Services Administration voor het leveren van prostaatkankertest ConfirmMDx. Dit maakte het Belgische biotechbedrijf woensdag voorbeurs bekend zonder financiële details te geven.Het betreft een vijfjarig contract, waaronder MDxHealth de testen zal leveren aan Amerikaanse veteranen. Volgens het betreffende ministerie is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker onder veteranen, met grofweg 12.000 nieuwe gevallen per jaar."Dit contract onderstreept nogmaals de klinische waarde van ConfirmMDx voor de risicobeoordeling van prostaatkanker en zal een significante nieuwe aanjager zijn voor het aantal testen", zo zei CEO Jan Groen in een toelichting op de berichtgeving.Het aandeel MDxHealth sloot dinsdag 0,9 procent lager op 5,04 euroDoor: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 08, 2017 01:31 ET (06:31 GMT)