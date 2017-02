Osram begint gebroken boekjaar met omzetstijging

Woensdag 8 februari 2017 10:08 Outlook gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Osram Licht heeft woensdag de omzet en het operationeel resultaat in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zien stijgen. Dit maakte de Duitse lampenproducent, een concurrent van het Nederlandse Philips Lighting, woensdag bekend. De omzet van het bedrijf steeg afgelopen kwartaal met 5,4 procent op jaarbasis naar 991 miljoen euro, terwijl het operationeel resultaat (EBITDA) met 18,0 procent opliep naar 179 miljoen euro.De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 7,6 procent. Vooral in de Aziatisch-Pacifische regio liep de vergelijkbare omzet met bijna 19 procent flink op.De nettowinst kwam in het eerste kwartaal uit op 99 miljoen euro, tegen 338 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Toen stuwden eenmalige posten in verband met de verkoop van FELCO de resultaten nog met circa 270 miljoen euro.OutlookOsram bevestigde zijn outlook voor het gehele boekjaar en dat betekent dat Osram onverminderd mikt op een vergelijkbare omzetgroei van 5 tot 7 procent met een aangepaste EBITDA-marge van 16 procent, een winst per aandeel tussen de 2,35 en 2,65 euro en een break-even resultaat met de vrije kasstroom.Het aandeel Osram Licht noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 55,74 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 08, 2017 04:08 ET (09:08 GMT)