Wall Street rustig uit de startblokken

Woensdag 8 februari 2017 14:58 Aandacht voor olievoorraden na forse stijging API rapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures duiden woensdag op een licht lagere opening voor Wall Street. Rond de klok van drie uur noteerden de futures op de S&P 500 index, de Dow Jones index en de Nasdaq allen 0,1 procent lager. Eerder op de middag stonden de futures nog zo'n 0,1 procent in de plus."Voorzichtigheid steekt de kop weer op", volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda. Hij wees op de diverse politieke risico's, zoals de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook het aanhoudende Brexit debat in Europa en diverse verkiezingen die dit jaar plaats vinden, waaronder in Frankrijk."Het kan best zijn dat de Dow en de Nasdaq [net als dinsdag] weer gaan flirten met nieuwe tussentijdse records maar laten we wel wezen, deze markten gaan geen sterke opwaartse beweging inzetten en ik verwacht ook niet dat dit gaat gebeuren voordat iets van deze politieke spanningen zijn verdwenen", zei Erlam in een voorbeschouwing op de handelsdag.De macro-economische agenda is nauwelijks gevuld. Mogelijk kunnen de wekelijkse olievoorraden van de Energy Information Administration voor beweging zorgen. De officiële overheidscijfers volgen op die van industriegroep American Petroleum Institute dinsdagavond. Die lieten een forse toename van de Amerikaanse olievoorraden zien, van ruim 14 miljoen."Dit is een recordniveau dus beleggers gaan dat cijfer zeker niet negeren", gaf marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK als verklaring voor de verdere daling van de olieprijs op woensdag. De maart-future op een vat West Texas Intermediate daalde 0,8 procent op 51,74 dollar, terwijl een vat Brent met levering april 0,4 procent goedkoper werd op 54,84 dollar.De euro was ongeveer een half uur voor de opening in New York 1,0672 dollar waard. Woensdagochtend verhandelde het muntpaar op 1,0648 en dinsdagavond bij het slot in New York op 1,0678.BedrijfsnieuwsVanmiddag openden Allergan, Voya Financial en Time Warner de boeken.Allergan boekte in het vierde kwartaal een hogere omzet, die ook boven de marktverwachting uitkwam. De aangepaste winst van 3,90 dollar kwam boven de verwachting van 3,74 dollar uit. Qua jaarcijfers voldeed de maker van onder meer Botox aan de omzetverwachting, terwijl de winst zelfs iets beter uitkwam als verwacht. De omzetverwachting voor 2017 lag licht boven de marktverwachting uit, terwijl de verwachte omzet in het eerste kwartaal iets onder die van analisten wordt ingeschat. Het aandeel steeg in de handel voorbeurs 2,1 procent.Time Warner heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet geboekt terwijl de winstgevendheid afnam. De omzet steeg van circa 7,1 miljard naar bijna 7,9 miljard dollar, bij een nettowinst die daalde van 857 miljoen naar 293 miljoen dollar. In het kwartaal werd voor 42 miljoen dollar aan kosten gemaakt vanwege de overname door telecombedrijf AT&T. Time Warner zei woensdag dat de fusie op koers ligt. Het aandeel Time Warner steeg 1,0 procent.Het Britse GlaxoSmithKline, dat in New York een tweede notering heeft, kwam met aardige vierde kwartaalcijfers, die vooral werden gespekt door het zwakke Britse pond. Over heel 2016 wist de farmaceut te voldoen aan de eigen verwachtingen. De outlook voor 2017 was echter mager, omdat GSK voorziet dat de opbrengsten van één van zijn longmedicijnen in Amerika onder druk kan komen te staan. Het aandeel leverde in de voorbeurshandel in Amerika 0,1 procent in.Voor Voya Financial restte verlies op zowel kwartaal- als jaarbasis. Het slechte resultaat had deels te maken met hogere pensioenverplichtingen. De verzekeraar zal komend jaar verder gaan met het uitvoeren van zijn strategisch programma en wil tot 2018 zeker 100 miljoen dollar aan kosten besparen. Het aandeel daalde 1,8 procent.Bedrijven als Walt Disney, Gilead Sciences en Mondelez kwamen dinsdag na het slot van de Amerikaanse markt met cijfers en kunnen woensdag ook op aandacht van beleggers rekenen.Voor Disney was het een tegenvallend kwartaal, waarin de opbrengsten over vrijwel de gehele linie afnamen, behalve bij de pretparken. De totale omzet daalde met 3 procent tot 14,8 miljard dollar en dit was onder de marktverwachting. In 2015 kon Disney nog profiteren van het succes van de film 'Star Wars: The Force Awakens'. Daarnaast bleef sportzender ESPN worstelen. Het aantal abonnees nam af en de kosten liepen op vanwege een duurdere licentiedeal om basketbalwedstrijden uit te mogen zenden. Het aandeel Walt Disney noteerde in de elektronische handel voorbeurs nagenoeg vlak.Gilead Sciences boekte in het vierde kwartaal lagere resultaten, hoewel de omzet van 7,2 miljard wel licht boven de marktverwachting uitkwam. Het farmaconcern had last van afnemende opbrengsten uit dure behandelingen tegen Hepatitis C. De winst per aandeel van 2,70 dollar was boven de 2,61 dollar die de markt voorzag. De outlook voor 2017 was voorzichtig met een omzetverwachting van maximaal 24,5 miljard dollar, ruim onder de 30 miljard dollar die in 2016 werd verdiend. Het aandeel daalde voorbeurs 6,8 procent.Mondelez wist in het vierde kwartaal weer zwarte cijfers te schrijven, met een nettowinst van 93 miljoen dollar tegenover een verlies van 729 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet daalde met 8,1 procent tot 6,8 miljard dollar, onder meer vanwege negatieve valuta-effecten. De autonome omzetgroei van 1,3 procent over heel 2016 kwam onder de eigen verwachting uit van de producent van merken als Milka, TUC en LU. In 2017 moet de autonome omzet met circa 1 procent groeien en wordt een dubbelcijferige stijging van de aangepaste winst per aandeel bij constante wisselkoersen voorzien. Wel verwacht het concern opnieuw valutaire tegenwind. Het aandeel leverde voorbeurs 0,8 procent in.Twitter steeg in de elektronische handel vanmiddag ruim 2 procent. De microblogdienst komt donderdag met cijfers en kreeg vandaag een adviesverhoging van Neutraal naar Kopen bij BTIG.SlotstandenDinsdag sloot Wall Street overwegend hoger, waarbij de Dow Jones index en de Nasdaq tussentijds nieuwe records bereikten maar op het slot slechts bescheiden winsten boekten.Bij de slotbel noteerde de Dow Jones index 0,2 procent hoger op 20.090,29 punten, terwijl de Nasdaq ook 0,2 procent won op 5.674,22 punten. De S&P 500 index hield het bij een fractionele stijging op 2.293,08 punten.