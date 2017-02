Eenmalige posten drukken winst SocGen

Donderdag 9 februari 2017 07:24 Dividend wel verhoogd.(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft in het vierde kwartaal de winst gedrukt zien worden door eenmalige posten, maar aandeelhouders kunnen desalniettemin rekenen op een hoger dividend. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Franse bank.In het vierde kwartaal behaalde Société Générale een nettowinst van 390 miljoen euro, fiks lager dan de 656 miljoen euro een jaar eerder als gevolg van enkele grote eenmalige posten. Onder meer de verkoop van een Kroatische dochteronderneming drukte op het resultaat van de Franse bank.Afgelopen kwartaal was het bankbedrijf van Société Générale goed voor 6,2 miljard euro aan inkomsten, een stijging van 1,4 procent op jaarbasis. De operationele kosten stegen met 1,1 procent.Over heel 2016 behaalde Société Générale een nettowinst van 3,8 miljard euro, op inkomsten ter waarde van 25,3 miljard euro.Het rendement op het eigen vermogen, een belangrijke maatstaf voor banken, lag in 2016 op 7,8 procent, tegenover 7,0 procent over 2015. In het vierde kwartaal van 2016 bedroeg de ROE 2,4 procent, een halvering op jaarbasis.Aandeelhouders kunnen over 2016 een dividend per aandeel tegemoet zien 2,20 euro, 10 procent meer dan in 2015. De winst per aandeel bedroeg afgelopen jaar 4,55 euro, tegenover 3,94 euro in 2015.Aan het einde van 2016 bedroeg de zogenoemde fully CET1 ratio 11,5 procent. Ultimo 2015 was dit nog 10,9 procent.CEO Frédéric Oudéa zei in een toelichting op de cijfers dat Société Générale de digitale transformatie van de bank zal doorzetten en de organisatie verder zal versimpelen. Aan het einde van het jaar zal Société Générale de strategische plannen voor de middellange termijn presenteren.Het aandeel Société Générale sloot woensdag in Parijs 2,1 procent lager op 42,73 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 09, 2017 01:24 ET (06:24 GMT)