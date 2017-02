Commerzbank overtreft eigen verwachting

Donderdag 9 februari 2017 07:34 Kapitaalratio boven 12 procent.(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank heeft in 2016 de eigen verwachtingen overtroffen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de tweede bank van Duitsland.De kernkapitaalratio CET1 kwam ultimo 2016 uit op 12,3 procent, wat boven de 12 procent was die Commerzbank verwachtte. De bank streeft naar een kapitaalratio van boven de 13 procent in 2020."In 2016 hebben we een solide winst behaald en onze kapitaalratio verder verbeterd", zei CEO Martin Zielke.De nettowinst daalde in het vierde kwartaal van 2016 van 193 miljoen euro naar 183 miljoen euro, maar dit was wel beter dan de 155 miljoen euro die analisten voorzagen.De omzet steeg van 2,2 miljard naar 2,4 miljard euro. Hier werd gerekend op een omzet van 2,3 miljard euro.De voorzieningen op slechte leningen liepen in de periode op, van 112 miljoen naar 290 miljoen euro. De markt voorzag een bedrag van 280 miljoen euro.JaarcijfersOver heel 2016 daalde de nettowinst van 1,1 miljard naar 279 miljoen euro. De omzet nam af van 9,8 miljard naar 9,4 miljard euro.Over heel het jaar stegen de voorzieningen op slechte leningen van 696 miljoen naar 900 miljoen euro.OutlookIn 2017 wil Commerzbank zijn marktpositie verder versterken. Het is de bedoeling dat de kapitaalratio op 12 procent of daarboven blijft. De voorzieningen op slechte leningen voor de segmenten Private en Small Business Customers komen waarschijnlijk uit rond het niveau in 2016, op 119 miljoen euro, terwijl die bij de tak Ship Finance zullen uitkomen in een bandbreedte van tussen de 450 miljoen en 600 miljoen euro.DividendIn september gaf Commerzbank al aan dit en volgend jaar geen dividend uit te keren. Verder worden duizenden banen geschrapt.Het aandeel Commerzbank sloot woensdag 1,7 procent lager op 7,74 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999