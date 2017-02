ThyssenKrupp schrijft weer zwarte cijfers

Donderdag 9 februari 2017 07:39 Outlook bevestigd.(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft het in het eerste kwartaal weer nettowinst geboekt. Dit meldde het Duitse conglomeraat donderdag tijdens de publicatie van de resultaten over het gebroken boekjaar 2016/17.Het nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders kwam uit op 8 miljoen euro, waar vorig jaar over de eerste drie maanden van het jaar nog een verlies van 23 miljoen euro in de boeken stond.Volgens CEO Heinrich Hiesinger was het het beste eerste kwartaal van de groep sinds de start van diens zogeheten 'Strategic Way Forward'.Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg 40 procent naar 329 miljoen euro. Bij de divisies Elevator Technology en Components Technology werden plussen geboekt van elk 6 procent. Lichtere stijgingen tekenden zich af bij Materials Services en Steel Americas.De orderintake steeg met 1 procent op jaarbasis tot 9,95 miljard euro, de omzet dikte met 6 procent aan tot 10,09 miljard euro.OutlookHet concern bevestigde zijn eerder met de markt gedeelde outlook. Voor het lopende boekjaar 2016/2017 voorziet ThyssenKrupp een aangepast bedrijfsresultaat (EBIT) van ongeveer 1,7 miljard euro, tegen 1,5 miljard euro in 2016. Het bedrijf voorziet tevens een "duidelijke verbetering" van de nettowinst en een "licht positieve" vrije kasstroom voor fusies en overnames. Afgelopen jaar lag de vrije kasstroom op 198 miljoen euro, ruim meer dan de 115 miljoen euro een jaar eerder.Het aandeel ThyssenKrupp sloot woensdag 0,9 procent lager op 23,25 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 09, 2017 01:39 ET (06:39 GMT)