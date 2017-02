Yum! Brands boekt iets meer omzet

Donderdag 9 februari 2017 13:41 Nettowinst uitbater fastfoodrestaurants licht omlaag op jaarbasis(ABM FN-Dow Jones) Yum! Brands heeft in het vierde kwartaal van 2016 bij een licht gestegen omzet duidelijk meer resultaat en een uiteindelijk iets lagere nettowinst geboekt. Dit meldde de Amerikaanse moederorganisatie van onder meer KFC en Pizza Hut donderdag voorbeurs.De omzet steeg op jaarbasis met 2 procent van 1.976 miljoen naar 2.024 miljoen dollar.Het operationeel resultaat liep met 14 procent op van 429 miljoen naar 489 miljoen dollar, ondanks dat negatieve wisselkoersen de operationele winst met 11 miljoen dollar drukten. De nettowinst daalde op jaarbasis in het vierde kwartaal met 3 procent van 275 miljoen naar 267 miljoen dollar, wat vooral te wijten was aan een stijging van de financieringskosten.Het dividendvoorstel ligt op 0,81 dollar per aandeel, 0,11 dollar minder dan een jaar eerder. Verder reserveerde Yum! Brands 1.900 miljoen dollar voor de inkoop van eigen aandelen.In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Yum Brands donderdag 0,2 procent hoger.