Twitter boekt verlies

Donderdag 9 februari 2017 13:47 Omzet ruim onder verwachting.(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft in het vierde kwartaal van 2016 een verlies geleden, waarbij de omzet fractioneel steeg maar ruim onder de marktverwachting bleef. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de Amerikaanse microblogdienst.De omzet steeg met 1,0 procent van 710 miljoen naar 717 miljoen dollar. Geraadpleegde analisten voorzagen een omzet van 740 miljoen dollar. De advertentie-inkomsten daalden fractioneel tot 638 miljoen dollar.Onder de streep werd een verlies geboekt van 167 miljoen dollar, of 0,23 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 90 miljoen dollar of 0,13 dollar per aandeel een jaar eerder.De aangepaste winst van 0,16 dollar was boven de marktverwachting van 0,12 dollar.Het aantal actieve maandelijkse gebruikers steeg in het vierde kwartaal met 4 procent tot 319 miljoen, van 317 miljoen in het derde kwartaal. Dit was iets beter dan de 318,2 miljoen die analisten voorzagen.JaarcijfersOver heel 2016 steeg de omzet met 14 procent op jaarbasis tot 2,5 miljard dollar, terwijl er onder de streep een nettoverlies resteerde van 457 miljoen dollar, tegenover een verlies van 521 miljoen dollar een jaar eerder.OutlookTwitter verwacht in 2017 een lagere omzetgroei uit advertenties vanwege de groeiende concurrentie. De kapitaaluitgaven komen naar verwachting uit tussen de 300 miljoen en 400 miljoen dollar.Verder komt het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) in het eerste kwartaal uit tussen de 75 miljoen en 95 miljoen dollar met een aangepaste EBITDA-marge van tussen de 17,0 en 17,5 procent.Eerder deze week kwam het social media bedrijf maatregelen om terugkerende pesters aan te pakken. Het zou voor internettrollen moeilijk moeten worden om onder een andere naam, een nieuw account aan te maken. Twitter hoopt hiermee meer gebruikers te behouden.Het aandeel Twitter verloor in de voorbeurshandel in Amerika ruim 8 procent op 17,15 dollar.