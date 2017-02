Damrak sluit in het groen

Donderdag 9 februari 2017 18:17 Merendeel Europese markten in de plus.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten in lijn met de overige aandelenmarkten in Europa. De AEX index steeg 1,0 procent naar 488,50 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent."Europese aandelen gingen vandaag omhoog, terwijl zorgen over Griekenland langzaam naar de achtergrond verdwijnen, maar er blijft evenwel verschil van mening tussen het IMF en de EU", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.Uit Amerika kwam het nieuws dat de Amerikaanse uitkeringsaanvragen in de afgelopen week onverwacht afnamen. De steunaanvragen daalden met 12.000 tot 234.000, terwijl er was gerekend op een hoger niveau van 248.000 ten opzichte van het aantal van 246.000 een week eerder. De groothandelsvoorraden in december stegen.Vanochtend bleek ook de export in Duitsland in december gestegen. In de laatste maand van 2016 werd voor 97,4 miljard euro aan goederen uitgevoerd, wat een stijging betekende van 6,3 procent op jaarbasis. De import steeg ten opzichte van dezelfde maand in 2015 met 7,4 procent tot 78,7 miljard euro.Olie noteerde donderdag in het groen. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent op 52,88 dollar, terwijl een april-future Brent 0,9 procent duurder werd op 55,59 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0664. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0691 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0689 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Gemalto met een winst van 2,4 procent. ArcelorMittal steeg 2,3 procent en Galapagos eindigde 2,1 procent in het groen, net als Altice.SBM Offshore was de opvallende daler met een verlies van 1,4 procent. SBM Offshore gaf donderdag een toelichting op de jaarresultaten die de oliedienstverlener woensdag nabeurs bekendmaakte. SBM blijft voorzichtig over de marktontwikkelingen en verwacht dat herstel zich vanaf dit jaar geleidelijk inzet. "De industrie zit nog steeds in een moeilijke fase", zei CEO Bruno Chabas. SBM Offshore voorziet voor 2017 een omzet van 1,7 miljard dollar, opgesplitst in circa 200 miljoen dollar voor de divisie Turnkey en 1,5 miljard dollar voor de Lease & Operate tak.Jefferies verhoogde het koersdoel voor Randstad van 32,00 naar 39,00 euro, maar hield desondanks de verkoopaanbeveling ongewijzigd. Analist Kean Marden verhoogde zijn winsttaxaties vanwege recente overnames door Randstad en betere economische indicatoren. Het uitzendconcern maakt 14 februari resultaten bekend. Het aandeel Randstad sloot 1,4 procent hoger.Onder de middelgrote fondsen steeg Philips Lighting 2,5 procent. Philips verkocht 26 miljoen aandelen Philips Lighting aan institutionele beleggers voor een bedrag van 608 miljoen euro. Door de verkoop zal het belang van Philips in Philips Lighting dalen van 71,2 naar 53,9 procent.Fugro dikte 1,9 procent aan en Arcadis kreeg er 1,7 procent bij. De grootste daler was Corbion dat 1,0 procent in het rood sloot. OCI verloor 0,7 procent.Air France heeft de pilotenvakbonden SNPL en SPAF een nieuw voorstel voorgelegd. De vakbonden hebben tot 24 februari de tijd deze te ondertekenen. De ontwerp-overeenkomst voorziet in de oprichting van een "NewCo", een nieuwe luchtvaartmaatschappij en volledige dochteronderneming van Air France. Het aandeel Air France-KLM steeg 0,7 procent.UBS verlaagde donderdag het koersdoel voor TomTom van 10,40 naar 9,70 euro met een ongewijzigd koopadvies. Het concern maakte eerder deze week resultaten bekend. Analisten van UBS verlaagden de omzetramingen voor 2017, 2018 en 2019 met respectievelijk 8, 12 en 14 procent op basis van de krimp bij PND, de fysieke navigatiekastjes van TomTom. Het aandeel steeg 0,9 procent.Onder de kleinere fondsen steeg Fagron 2,9 procent en Nedap 2,8 procent. Wessanen daalde 1,7 procent en Basic-Fit verloor 1,3 procent.Heijmans maakte bekend samen met Europoles een opdracht te hebben gekregen van hoogspanningsbeheerder TenneT met een waarde van 200 miljoen euro. Heijmans heeft een belang van 60 procent in het samenwerkingsverband, terwijl het resterende belang op het conto van Europoles komt. De koers van Heijmans daalde 1,0 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het sluiten van de Europese aandelenmarkten won de Dow Jones index 0,6 procent. De breder samengestelde S&P 500 index won ook 0,6 procent, terwijl de Nasdaq index 0,7 procent steeg.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 09, 2017 12:17 ET (17:17 GMT)